25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особую экономическую зону "Бремино-Орша" планируется создать до конца лета, сообщил сегодня журналистам директор ООО "Бремино групп" Василий Дементей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовлен проект указа о создании особой экономической зоны "Бремино-Орша", он находится на рассмотрении в Совмине. Сейчас идет дискуссия по преференциям, которые будут нашей экономической зоне предоставлены. Думаю, до конца лета решение будет принято", - рассказал Василий Дементей.

Он уточнил, что это будет вторая особая экономическая зона в Беларуси. Первая была создана в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

По словам директора "Бремино групп", упор в экономической зоне будет сделан на сотрудничество с Индией. "Если в "Великом камне" основной партнер - это Китай, то у нас будет Индия. В начале июня к нам приедет группа бизнесменов из этой страны, будем обсуждать совместные проекты", - пояснил он.-0-