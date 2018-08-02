2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оценивать эффективность стимулирующих льгот в Беларуси предлагается каждые 3 года. Это предусмотрено проектом закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, сообщила в интервью БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Проект НК предусматривает разделение льгот на 3 категории. Это социальные льготы (чтобы удешевить стоимость, например, социально значимых товаров), системные льготы (предназначенные для функционирования отдельных сфер, отраслей и секторов экономики), стимулирующие льготы (предоставляются для отдельных отраслей, категорий плательщиков).

В законопроекте предусмотрено, что стимулирующие льготы должны пересматриваться каждые 3 года, чтобы оценить их эффективность. "Если будет признано, что льгота эффективна, то она может быть продлена на более длительный период времени. Если льгота не дала никакого эффекта для предприятия, отрасли или экономики в целом, то будет предложено отменить или видоизменить ее", - пояснила Элла Селицкая.

Оценка эффективности льгот предусматривается в Общей части Налогового кодекса, но порядок этой оценки будет определяться правительством. Таким образом будут выявляться малоэффективные или устаревшие льготы.

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