Парк "Великий камень" с 10 сентября начнет комплексное обслуживание по принципу "одна станция"

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация индустриального парка "Великий камень" с 10 сентября начнет комплексное обслуживание по принципу "одна станция". Соответствующая информация размещена на сайте парка, сообщает БЕЛТА.

Государственное учреждение "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" с 10 сентября начинает комплексное обслуживание резидентов и инвесторов индустриального парка, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", участников строительства объектов индустриального парка, иных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на территории парка, по принципу "одна станция".

Предусматривается, что административные, разрешительные и иные процедуры (услуги), относящиеся к компетенции администрации парка, а также входящие в компетенцию иных государственных органов и организаций, осуществляемых администрацией парка, будут осуществляться с привлечением их работников. Представители госорганов и организаций будут работать непосредственно в здании администрации парка в центре комплексного обслуживания субъектов хозяйствования.

Приказом администрации индустриального парка утвержден график постоянного присутствия работников государственных органов и иных организаций в центре комплексного обслуживания и режим их работы. Так, представители Смолевичского районного исполнительного комитета, управления по гражданству и миграции управления внутренних дел Миноблисполкома будут находиться в здании администрации по понедельникам с 9.00 до 13.00, Смолевичского бюро республиканского унитарного предприятия "Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" - по вторникам с 9.00 до 13.00, департамента по гражданству и миграции МВД - в первую и третью пятницу месяца с 9.00 до 13.00.

Иными государственными органами и организациями процедуры и услуги будут осуществляться по факту поступления обращения субъектов хозяйствования.

Режим работы центра - с 9.00 до 17.30 в рабочие дни.

Для организации взаимодействия между администрацией парка, государственными органами, иными организациями и субъектами хозяйствования утвержден регламент центра комплексного обслуживания субъектов хозяйствования по принципу "одна станция". В тестовом режиме доступна электронная система работы с заявками "одна станция" по адресу https://onestation.by/.-0-