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Переговоры о поставках белорусского продовольствия в Россию будут продолжены в Минске 26 апреля

Экономика 20.04.2018 | 21:04
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц и первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Фото Министерства сельского хозяйства России
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц и первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Фото Министерства сельского хозяйства России

20 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Переговоры о поставках белорусского продовольствия в Россию будут продолжены в Минске 26 апреля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи с руководством Минсельхоза России, передает корреспондент БЕЛТА.

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Леонид Заяц: в вопросах поставок продовольствия в Россию нужно увязывать экономические интересы двух странЛеонид Заяц: в вопросах поставок продовольствия в Россию нужно увязывать экономические интересы двух стран
"Между нашими делегациями состоялся очень конструктивный разговор на предмет поставок белорусской молочной продукции на российский рынок", - сказал Леонид Заяц.

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Теги
Беларусь, встречи, Заяц, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, переговоры, продовольствие, Россия
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