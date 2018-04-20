Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц и первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Фото Министерства сельского хозяйства России

20 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Переговоры о поставках белорусского продовольствия в Россию будут продолжены в Минске 26 апреля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи с руководством Минсельхоза России, передает корреспондент БЕЛТА.

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