Первые авторизованные посредники появились в системе госрегистрации недвижимости Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первыми в Беларуси авторизованными посредниками в системе государственной регистрации недвижимости стали ОДО "Айрон" и ООО "БелБизнесРесурс". Сегодня им были вручены уведомления и сертификаты в Государственном комитете по имуществу во время выездного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике во главе с ее председателем Евгением Адаменко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Темой встречи в Госкомимуществе стала практика применения законодательства в области госрегистрации недвижимости в связи с вступлением в силу закона от 8 января 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним".

Внедрение института авторизованных посредников - принципиальное новшество для системы госрегистрации недвижимости. "Авторизованным посредником может стать адвокат, риелторская организация, нотариус или юрлицо, должностное лицо которого подписало документ, являющийся основанием для госрегистрации. Это может быть местный исполнительный и распорядительный орган, застройщик, банк либо жилищный, гаражный кооператив, садоводческое товарищество. О намерении осуществлять деятельность авторизованного посредника соответствующий субъект должен уведомить Национальное кадастровое агентство и получить параметры доступа к программному обеспечению", - отметили в пресс-службе.

Во время встречи в Госкомимуществе депутатам рассказали о принципе работы системы электронного взаимодействия авторизованных посредников с организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (СЭВ). Наличие единой платформы взаимодействия авторизованных посредников повышает оперативность их взаимодействия, исключая при этом бумажный документооборот. Авторизованный посредник будет формировать таким образом заявления о госрегистрации, о предоставлении сведений и документов из Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, о внесении исправлений и отметок в регистрационную книгу. Затем сформированные заявления, а также иные необходимые документы, принятые у клиента, будут подписываться электронной цифровой подписью посредника и при помощи СЭВ направляться в организацию по госрегистрации.-0-