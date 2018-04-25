25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять белорусских птицефабрик начнут поставки продукции в Китай, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.

"По итогам состоявшихся инспекций, а также визита китайской делегации во главе с заместителем министра Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР китайская сторона приняла решение открыть пять белорусских птицефабрик для поставок мяса птицы в Китай. Сейчас Минсельхозпрод завершает согласование ветсертификата для того, чтобы предприятия смогли уже в мае начать поставки мяса птицы на китайский рынок", - сказал Алексей Богданов.

Для поставок в Китай открыты такие белорусские птицефабрики, как ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Птицефабрика "Дружба", СЗАО "Серволюкс", ОАО "Смолевичи Бройлер".-0-