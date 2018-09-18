Погода будет способствовать проведению озимого сева и уборочных работ - Белгидромет

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия будут способствовать проведению озимого сева и уборочных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В конце минувшей недели в Беларуси прошли дожди, но осадки распределились неравномерно. По данным наблюдений, верхний 10-сантиметровый слой почвы на большей части территории Беларуси находится в умеренно влажном состоянии, что позволяет качественно проводить зяблевую обработку и сев озимых зерновых культур. Складываются благоприятные условия для появления всходов озимых. Однако из-за неравномерного распределения осадков на части площадей верхний слой почвы слабо увлажнен, а на иссушенных почвах складываются сложные условия для прорастания зерна озимых культур.
По последним данным наблюдений, на полях, засеянных до 10 сентября, у озимых зерновых в основном отмечаются всходы, местами на самых ранних посевах появился третий лист. У озимого рапса идет листообразование.
В ближайшее время ожидается недобор осадков, и на некоторых участках возможен недостаток влаги в верхних слоях почвы.
При этом на большей части территории страны агрометеорологические условия будут способствовать проведению озимого сева и уборочных работ. По северу Беларуси оптимальные сроки сева озимых зерновых культур завершаются.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4873 BYN
|2.476 BYN
|2.485 BYN
|USD
|2.1364 BYN
|2.118 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.1332 BYN
|3.127 BYN
|3.137 BYN