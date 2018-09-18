Погода будет способствовать проведению озимого сева и уборочных работ - Белгидромет

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия будут способствовать проведению озимого сева и уборочных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В конце минувшей недели в Беларуси прошли дожди, но осадки распределились неравномерно. По данным наблюдений, верхний 10-сантиметровый слой почвы на большей части территории Беларуси находится в умеренно влажном состоянии, что позволяет качественно проводить зяблевую обработку и сев озимых зерновых культур. Складываются благоприятные условия для появления всходов озимых. Однако из-за неравномерного распределения осадков на части площадей верхний слой почвы слабо увлажнен, а на иссушенных почвах складываются сложные условия для прорастания зерна озимых культур.

По последним данным наблюдений, на полях, засеянных до 10 сентября, у озимых зерновых в основном отмечаются всходы, местами на самых ранних посевах появился третий лист. У озимого рапса идет листообразование.

В ближайшее время ожидается недобор осадков, и на некоторых участках возможен недостаток влаги в верхних слоях почвы.

При этом на большей части территории страны агрометеорологические условия будут способствовать проведению озимого сева и уборочных работ. По северу Беларуси оптимальные сроки сева озимых зерновых культур завершаются.-0-