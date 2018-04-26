Полевые испытания белорусского зерноуборочного комбайна прошли в Пакистане

26 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В городе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва Пакистана 24-25 апреля успешно проведены первые в истории двусторонних отношений полевые испытания самоходного зерноуборочного комбайна КЗС-575 производства ОАО "Гомсельмаш". Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пакистане.

Зерноуборочная техника белорусского производства отлично показала себя в непростых климатических условиях пакистанского региона, вызвав неподдельный интерес у местных фермеров своей надежностью и высокой эффективностью автоматизации уборочного процесса. По результатам испытаний разрабатывается план поставок продукции ОАО "Гомсельмаш" на пакистанский рынок.

Испытания стали возможны благодаря переговорному процессу, основу которому положил первый визит главы белорусского государства в Пакистан 28-29 мая 2015 года.

Демонстрацию возможностей белорусского комбайна на полях региона провела профессиональная команда ОАО "Гомсельмаш" под руководством заместителя начальника управления - начальника отдела продаж в страны Азии и Африки Ирины Приваловой.

Мероприятие организовано генеральным директором компании Pyramid Logistics (Pvt.) Ltd. Якубом Шейхом и представителем Белорусской торгово-промышленной палаты в Пакистане Журабеком Киргизбековым.

Пакистан является одной из ключевых стран дальней дуги, с которой Беларусь в последние годы активно развивает торгово-экономическое сотрудничество. В 2017 году экспорт белорусских товаров в Пакистан составил $65 млн, на треть превысив объем поставок 2016 года.-0-

Фото и видео посольства Беларуси в Пакистане