Польское агентство по инвестициям и торговле намерено сотрудничать с белорусскими предприятиями

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польское агентство по инвестициям и торговле (PAIH) намерено сотрудничать с белорусскими предприятиями, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский, руководитель Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси Валерий Садохо и руководитель минского офиса PAIH Михал Янчук провели рабочую встречу во время выставки "Будпрагрэс-2018". Они обсудили направления взаимодействия и дальнейшие шаги по его укреплению и развитию.

Михал Янчук сообщил, что агентство готово помочь белорусским бизнесменам в поиске подрядчиков и перспективных инвестиционных проектов в Польше. Он также объяснил, что в задачи организации входит поддержка польских экспортеров на зарубежных рынках, в том числе это касается представителей строительной отрасли. Для реализации этой задачи агентство использует различные инструменты - от предоставления информации об интересующих рынках и помощи в участии в выставках до организации обучающих тренингов и семинаров для польских бизнесменов. Национальный центр маркетинга реализует похожую деятельность в Беларуси, поэтому у организаций есть возможности для сотрудничества.

Стороны обсудили договоренности по подготовке соглашения о белорусско-польском сотрудничестве, которое будет подписано во время заседания двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Варшаве в конце ноября. Артур Михальский подчеркнул необходимость активного включения в процесс подготовки бизнес-кругов обеих стран. Он отметил, что белорусско-польские торгово-экономические отношения переживают новый период роста. "Сейчас мы заново открываем возможности сотрудничества, - сказал глава дипмиссии. - А тот факт, что эти теплые отношения подкреплены сильной экономической основой, позволяет извлекать из нашего партнерства взаимную выгоду".

Польское агентство по инвестициям и торговле привлекает прямые иностранные инвестиции в Польшу, оказывает юридическую помощь инвесторам, а также продвигает польскую продукцию и торговые марки за рубежом. Кроме того, агентство выполняет функции пункта связи Организации экономического сотрудничества и развития в Польше, секретариата Польско-японского экономического комитета и секретариата соглашения о продвижении Польши (Promotion Network Poland). Имеет 70 представительств в разных странах мира.-0-