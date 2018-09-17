Портфель инвесткредитов Банка развития в январе-августе вырос на 12%

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портфель инвестиционных кредитов Банка развития в январе-августе вырос на 12%, сообщили БЕЛТА в банке.

По итогам восьми месяцев объем портфеля инвестиционных кредитов Банка развития увеличился на 12% и на 1 сентября составил Br4 млрд в эквиваленте.

За январь-август Банк развития выдал кредиты на инвестиционные цели на сумму более Br964,6 млн в эквиваленте. Практически половина выданных кредитов (Br436,7 млн) была направлена на финансирование инфраструктурных проектов, среди которых увеличение парка воздушных судов авиакомпании "Белавиа", строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск, строительство объектов к проведению II Европейских игр, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения. Более трети выданных кредитов (Br347,3 млн) направлено на финансирование закупки современной техники и оборудования в рамках указа от 2 апреля 2015 года №146.

Кроме того, Банк развития с июля начал финансирование реконструкции моста через Припять. Запланированный объем финансирования проекта в текущем году - Br44,4 млн.-0-