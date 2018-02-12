Практически весь бизнес в ЕАЭС должен быть оцифрован - министр ЕЭК

12 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Практически весь бизнес в Евразийском экономическом союзе должен быть оцифрован. Об этом заявила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Карине Минасян сегодня в Москве на международном семинаре "Блокчейн и криптовалюты: каналы влияния на макроэкономическую политику в евразийском регионе", передает корреспондент БЕЛТА.

В ЕАЭС уже начат процесс трансформации, президентами стран союза утверждены основные направления реализации цифровой повестки. Она пояснила, что таких направлений четыре: цифровая трансформация рынков, цифровая трансформация отраслей (кросс-отраслевая трансформация), трансформация интеграционных процессов, развитие инфраструктуры и безопасность.

"Определены первоочередные приоритеты, порядок проработки цифровых инициатив и выделения средств, - сообщила министр ЕЭК. - Мы уже начали реализацию инициатив по формированию системы прослеживаемости товаров, запускаем инициативу по обороту данных, по трансформации информационной системы союза".

Она отметила, что ЕЭК получает большое количество предложений по цифровым проектам не только от госорганов, но и от бизнеса, который готов эти инициативы реализовывать.

"Мы стремимся к формированию конкурентоспособных евразийских цифровых активов, прежде всего, цифровых платформ и экосистем инноваций, - отметила Карине Минасян. - По нашему мнению, по крайней мере в ближайшее время именно платформы и экосистемы будут выступать основными объектами цифровой экономики. Именно эта сложная, высокотехнологичная, трансграничная организация модели бизнеса может создавать в цифровой экономике добавленную стоимость. Наличие подобных евразийских платформ будет определять нашу конкурентоспособность, в том числе самого традиционного бизнеса. То есть бизнес должен быть оцифрован практически весь".

Участники мероприятия обсудили сущность, преимущества и недостатки технологии блокчейн, опыт ее успешного применения и возможность использования в целях развития евразийской интеграции. Рассмотрены вопросы правового регулирования применения технологии блокчейн и использования криптовалют, национальные и международные практики, а также влияние блокчейна и криптовалют на традиционные принципы товарно-денежных отношений и макроэкономическую устойчивость. Семинар собрал на площадке ЕЭК представителей финансовых регуляторов стран ЕАЭС, банковского бизнеса, научного сообщества, экспертов.-0-