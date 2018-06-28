Правила определения выручки в бухгалтерском и налоговом учете планируется унифицировать

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила определения выручки по различным операциям в бухгалтерском и налоговом учете планируется унифицировать. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Сближение налогового и бухгалтерского учета - один из основных принципов, которых мы придерживаемся при выработке предложений для включения в Налоговый кодекс. В частности, принято решение установить одинаковые правила для определения выручки по различным видам операций как для целей бухгалтерского учета, так и для целей исчисления всех налогов. Эти предложения подготовлены и уже в ближайшие дни будут обсуждены на заседании специальной межведомственной рабочей группы", - рассказала замминистра.

Она также прокомментировала предложение об отмене для целей налогового учета понятий "внереализационные доходы" и "внереализационные расходы", которое не раз рассматривалось на консультативном совете при МНС. "И всегда именно представители бизнеса были против исключения этих понятий, поскольку соответствующими нормами было достаточно удобно пользоваться, плательщики привыкли к ним, - подчеркнула Элла Селицкая. - В этом году было принято аналогичное решение, и такая категория доходов и расходов сохранится для целей налогообложения. В то же время перечень внереализационных доходов и расходов несколько расширится".

В отношении внереализационных доходов и расходов в виде штрафов, пеней, неустоек по гражданско-правовым договорам принято решение предоставить плательщикам выбор, как их учитывать: в момент отражения в бухгалтерском учете или по факту поступления (уплаты).

В ближайшее время на рассмотрение правительства должен быть внесен законопроект по комплексной корректировке Налогового кодекса Беларуси. В частности, предусматривается снижение налоговой нагрузки, изменение механизма исчисления ряда налогов и упрощение их администрирования, продолжится сближение бухгалтерского и налогового учета. -0-

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