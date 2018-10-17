Правительство направило в парламент программу своей деятельности до 2020 года

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительством Беларуси завершена подготовка программы деятельности на 2019-2020 годы. Доработанный с учетом итогов доклада главе государства документ 17 октября внесен в Палату представителей Национального собрания, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич.

"Положения программы деятельности правительства соответствуют целям Программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы, а также включают задачи, поставленные Президентом 24 апреля 2018 года при обращении с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию", - отметил Владислав Сычевич.

Согласно Программе социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития определено главной целью развития страны. Темп роста валового внутреннего продукта за пятилетие прогнозируется в диапазоне 112,1-115%. Инфляция как показатель внутренней сбалансированности к концу пятилетия не превысит 5%.-0-