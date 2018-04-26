Правительство определило перечень ЖКУ, оплачиваемых не занятыми в экономике по полной стоимости

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительством определены услуги, предоставляемые трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, а также условия их предоставления. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров Беларуси от 24 апреля 2018 года №314, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Граждане, включенные в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивают по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, горячее водоснабжение (с 1 января 2019 года), газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение (с 1 октября 2019 года).-0-