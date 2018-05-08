Правительство предложило CITIC Group завершить проект по производству картона в Добруше

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предлагает китайской корпорации CITIC Group рассмотреть возможность участия в завершении проекта по организации производства картона в Добруше. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с делегацией CITIC Group во главе с президентом корпорации Ван Цзюном, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом деловой репутации предлагаем корпорации CITIC Group рассмотреть возможность завершения реализации проекта по организации производства картона в Добруше. Работу начинали в 2012 году с китайской корпорацией "Сюань Юань", которая не имела опыта реализации таких крупных проектов. Производство до настоящего времени не введено в эксплуатацию. Договорные отношения с компанией прекращены. Правительство заинтересовано в скорейшем завершении этого проекта", - отметил Андрей Кобяков.

Глава правительства подчеркнул, что Беларусь высоко оценивает результаты сотрудничества с китайскими партнерами и готова развивать взаимодействие. "Уверен, что опыт, приобретенный корпорацией в качестве генерального подрядчика при реализации крупных объектов позволит ей и в дальнейшем с успехом работать на белорусском рынке", - сказал премьер-министр.

В Беларуси удовлетворены тем, что корпорация CITIC Group готова переходить от реализации проектов в качестве генподрядчика к инвестированию. Важным этапом сотрудничества стало вхождение CITIC Group в качестве резидента в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" с проектом производства роботов специального назначения. "Для успешной работы и привлечения современных технологий на эту площадку созданы все необходимые условия, - подчеркнул Андрей Кобяков.

"Думаю, что выбор Беларуси как плацдарма для развития вашего бизнеса в Европе - правильный, он основан на доверии и стабильности. Беларусь будет всячески способствовать укреплению взаимовыгодного экономического сотрудничества", - заверил премьер-министр.

Ван Цзюн поблагодарил за возможность провести встречу и проинформировал о ходе реализации крупных проектов на территории Беларуси.

Беларусь и CITIC Group сотрудничают уже более 10 лет. За это время реализованы проекты по модернизации цементных заводов, Оршанского льнокомбината, строительству завода "ДЖИЛИ". В работе находятся и другие проекты - гостинично-деловой комплекс в Минске и завод "Амкодор-Маш" в Колодищах. С участием корпорации CITIC Group начинается практическая реализация проекта в агропромышленном секторе - строительство Белорусской национальной биотехнологической корпорации.-0-