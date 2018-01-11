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Правительство предоставит Белагропромбанку гарантию в погашении кредита предприятия "Брест-травы"

Экономика 11.01.2018 | 07:36
Фото из архива
Фото из архива

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предоставит ОАО "Белагропромбанк" гарантию в погашении кредита предприятия "Брест-травы". Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №1055 от 31 декабря 2017 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Белагропромбанку будет предоставлена гарантия правительства в погашении основной суммы долга по кредиту, выданному коммунальному унитарному производственно-торговому сельскохозяйственному предприятию "Брест-травы" в соответствии с кредитным договором от 17 мая 2017 года №35 в сумме Br5,75 млн для расчетов за произведенную в Беларуси продукцию растениеводства урожая 2017 года, поставляемую для республиканских государственных нужд, со сроком возврата по 28 декабря 2018 года.

Плата за предоставление гарантии правительства производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредита.

Кроме того, постановлением поручено компенсировать в 2018 году Белагропромбанку в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства, потери от предоставления кредита в размере 100% ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов.

Оформить гарантию поручено Министерству финансов.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-

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Теги
банки, кредит, правительство, предприятие
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