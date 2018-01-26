Правительство России одобрило отмену запрета на рекламу в СМИ вина и шампанского из стран ЕАЭС

26 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Правительство России одобрило отмену существующего запрета на рекламу в российских СМИ вина и шампанского, произведенного в странах Евразийского экономического союза. Информация об этом опубликована на сайте Кабинета Министров РФ, сообщает БЕЛТА.

"В целях приведения российского законодательства в соответствие с правом Евразийского экономического союза законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О рекламе", которыми исключается запрет на рекламу в периодических печатных изданиях, в теле- и радиопрограммах вина и игристого вина (шампанского), произведенных в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на территориях России и государств ЕАЭС", - говорится в сообщении.

Комментируя данное решение, в Евразийской экономической комиссии указали, что наличие ограничений на рекламу продуктов, произведенных в странах ЕАЭС, является препятствием и создает неравные конкурентные условия для производителей. "Для устранения этого препятствия комиссия ведет активную работу с государственными органами стран ЕАЭС", - отметили в ЕЭК.-0-