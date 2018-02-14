Правительство ставит перед МАРТ задачу разработать в 2018 году Программу развития конкуренции

14 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в 2018 году должно разработать проект Программы развития конкуренции. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский на итоговой коллегии МАРТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ключевая задача МАРТ на этот год - разработка Программы развития конкуренции на среднесрочную перспективу. Она должна учитывать современные реалии экономического развития и предусматривать действенные шаги по развитию конкуренции", - отметил Василий Матюшевский. По его словам, в работе над программой необходимо учитывать как международный опыт, так и не забывать о потенциале отечественных научных кругов.

Василий Матюшевский рассказал, что правительство поручило МАРТ обеспечить проведение объективного анализа законодательства республики в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования, выявить нормы, ограничивающие конкуренцию, определить индикаторы регулирования отдельных товарных рынков республики.

"Должны быть выработаны дорожные карты по развитию конкуренции для каждой конкретной отрасли. Это один из этапов реализации целей Программы социально-экономического развития Беларуси до 2020 года, которая предусматривает создание условий для повышения качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, инвестиций и новаций", - подчеркнул первый вице-премьер.-0-

МАРТ считает необходимым разработать тарифные и ценовые регламенты по каждой отрасли Владимир Колтович констатировал, что пока в Беларуси нет оцифрованной тарифной тетради даже на среднесрочный период. Это не позволяет хозяйствующим субъектам планировать свою деятельность, а инвесторам рассчитывать возможности.

МАРТ предлагает учредить НИИ тарифной политики и цен По мнению Владимира Колтовича, пока работу по научному обоснованию цен следует проводить совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям и профильными министерствами.

Белорусские предприятия должны научиться конкурировать - Матюшевский "В условиях трансграничности рынков вопрос конкурентоспособности наших предприятий и товаров стоит особенно остро. Необходимо научить наши предприятия конкурировать, а не использовать административный ресурс министерств или исполкомов", - отметил Василий Матюшевский.

Колтович отмечает возросшую конкуренцию предприятий ЕАЭС на белорусском рынке "В Беларуси обеспечивается продовольственная безопасность, удельный вес импорта в продовольствии в структуре товарооборота составляет 19,2%. Тем не менее необходимо отметить отрицательную тенденцию: с 2010 года мы теряем долю внутреннего рынка", - отметил Владимир Колтович.

МАРТ сомневается в необходимости доводить показатели товарооборота до облисполкомов "Есть такой дискуссионный вопрос о необходимости обсудить, стоит ли доводить показатель товарооборота до областных исполнительных комитетов", - сказал Владимир Колтович.