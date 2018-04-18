Правительство утвердило меры для роста зарплат бюджетников в 2018 году

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило меры по совершенствованию оплаты труда бюджетников в 2018 году с помощью повышающих коэффициентов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 апреля 2018 года №295, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Повышающие коэффициенты к тарифной ставке (окладу) для расчета зарплаты работников бюджетных организаций и других организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливаются в 2018 году за счет средств республиканского и местных бюджетов. Это средства, которые высвобождены в результате реализации мероприятий по оптимизации структуры и численности работников организаций, а также экономии иных бюджетных средств.

Исключение составляют расходы на оплату коммунальных услуг (в части расходов на оплату потребления газа, тепловой и электрической энергии) и капитальных расходов.

Повышающий коэффициент применяется к рассчитанной в установленном порядке тарифной ставке (окладу) работника бюджетной организации и иной организации для определения размера дополнительного повышения его заработной платы.

При этом размер дополнительного повышения, рассчитанный с применением повышающего коэффициента, не участвует в формировании тарифной ставки (оклада), не образует повышения, формирующего ставку (оклад) работника, и не учитывается при исчислении надбавок, доплат и премий.

Конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются руководителями организаций.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Аналогичный подход применялся в отношении зарплат бюджетников и ранее.-0-