Правительство утвердило меры по исполнению республиканского бюджета на 2018 год

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило меры по реализации закона "О республиканском бюджете на 2018 год". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 2 марта 2018 года №174, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Установлено, что в 2018 году республиканские органы госуправления, госорганизации, подчиненные правительству, исполкомы, бюджетные организации заключают договоры о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в пределах бюджетных ассигнований.

Минфин в 2018 году будет финансировать расходы в пределах поступающих в республиканский бюджет доходов. Исключение составляют средства, поступающие от вывозных таможенных пошлин в отношении отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, вывозимых с территории Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС, направляемые на погашение госдолга, а также средства, привлеченные в соответствии с направлениями использования профицита (источниками финансирования дефицита) республиканского бюджета.

Минфину поручено не допускать превышения лимитов внутреннего и внешнего государственного долга, осуществлять обслуживание и погашение внешнего госдолга с привлечением средств республиканского бюджета в соответствии с перечнем внешних государственных займов. Минфину также необходимо принимать решения по выпуску государственных ценных бумаг в пределах общего объема эмиссии, предусмотренного в республиканском бюджете.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.-0-