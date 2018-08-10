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Правительство в ноябре представит Президенту предложения по развитию стройотрасли

Экономика 10.08.2018 | 17:58
Фото из архива
Фото из архива

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство в ноябре представит Президенту предложения по развитию строительной отрасли. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Анатолий Калинин на заседании межведомственной рабочей группы по разработке Стратегии развития строительной отрасли на 2018-2025 годы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Правительство в ноябре этого года на семинаре-совещании по повышению эффективности строительного комплекса доложит главе государства о ситуации в стройкомплексе с предложениями по его дальнейшему развитию.

Межведомственная рабочая группа планирует подготовить ряд правовых актов по совершенствованию строительного комплекса.

Анатолий Калинин отметил, что в условиях сжатия внутреннего рынка единственным путем дальнейшего развития строительного комплекса является наращивание его экспортного потенциала. Поэтому разрабатываемая стратегия должна быть прежде всего экспортно ориентированной, вся производимая в стране строительная продукция, оказываемые услуги должны отвечать международным требованиям и быть конкурентными на внешних рынках.

Целями до 2025 года будут внедрение технологий информационного моделирования, наращивание объемов жилья для многодетных семей и индивидуального жилищного строительства.-0-

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Теги
заседания, Калинин, правительство, строительство
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