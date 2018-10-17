Предложения по совершенствованию законодательства о госзакупках направят в Совмин до 1 декабря

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию законодательства о государственных закупках, в том числе в отношении лекарственных средств и медицинских изделий, создана распоряжением премьер-министра от 16 октября 2018 года №309р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Руководителем рабочей группы назначен министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. Межведомственной рабочей группе поручено до 1 декабря разработать и внести в Совет Министров предложения по совершенствованию законодательства о госзакупках.

Координация работы по выполнению распоряжения возложена на первого заместителя премьер-министра Александра Турчина и заместителя премьер-министра Игоря Петришенко.-0-