Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе увеличили производство продукции на 16,5%

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе увеличили объемы производства продукции на 16,5%, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель концерна Юрий Назаров.

"Сегодня лесопромышленный комплекс Беларуси работает на качественно новой основе. Вложенные средства в перевооружение и создание новых производств себя оправдали. Модернизация принесла значимый экономический эффект. Растут объемы производства, продукция продается, заводы не работают на склад, обеспечены контрактами. Рентабельность продаж постепенно повышается. Это дает предпосылки для повышения заработной платы и дальнейшего развития предприятий, - сказал Юрий Назаров. - За восемь месяцев текущего года объемы производства мы нарастили на 16,5%. По предварительным данным, экспорт в январе-августе вырос более чем на 36%".

Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию модернизированных деревообрабатывающих комплексов значительно расширил возможности производителей мебели. "За счет отечественных материалов - древесных плит (ДСП, МДФ) - мебельные предприятия начали выпускать экономичную и востребованную на рынке мебель. Собственное мебельное производство создано в ОАО "Ивацевичдрев". Мебель из древесных плит начали производить в ОАО "Речицадрев", ОАО "Гомельдрев". Развитие получили и небольшие мебельные компании. В Беларуси за последние два года количество производителей мебели выросло в два раза - с 600 до 1200", - отметил председатель концерна.

Международная специализированная выставка оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности "Деревообработка-2018" проходит 25-28 сентября в Минске. В ней участвуют более 100 компаний из 18 стран. Более 50% участников - зарубежные представители. На стендах компаний можно найти новые технические разработки по оснащению всего производственного цикла от заготовки древесины до глубокой переработки древесного сырья. Среди экспонатов - инструменты для обработки древесины, изделия для оснастки станков, технические средства для утилизации древесных отходов, производства энергии из древесного топлива, средства для энергосбережения, защиты окружающей среды, программное обеспечение и др. На выставке также организован специализированный салон "Биоэнергетика-2018".

На выставке запланирована деловая программа. Посетители получат специальные предложения от участников, бесплатные консультации специалистов, смогут изучить преимущества станочного оборудования, которое продемонстрируют в работе, а также обсудить актуальные вопросы отрасли. Семинар по вопросам энергосбережения и экологической безопасности предприятий деревообработки пройдет 25 сентября. На 26-е запланирован бизнес-форум "Состояние и перспективы внешнеэкономической деятельности предприятий деревообрабатывающей и мебельной промышленности Республики Беларусь". Кроме того, во время круглых столов и семинаров специалисты обсудят вопросы государственного и частного партнерства в работе предприятий лесопромышленного комплекса Беларуси, повышение эффективности использования древесных материалов, профилактику производственного травматизма. Также во время выставки пройдет фестиваль столярного дела JETFEST.

Выставка "Деревообработка" проходит ежегодно с 1993 года. Организатором выступает выставочная компания "Минскэкспо".-0-