Предприятия деревообрабатывающего холдинга вышли в январе-августе на рентабельность 13,5%

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рентабельность предприятий холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности ОАО "Банк развития Республики Беларусь" за 8 месяцев этого года составила 13,5%, рассказала исполнительный директор банка Ирина Конепо в новом выпуске специального проекта "На контроле Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В 2007 году глава государства принял решение о модернизации основной базы деревообрабатывающих предприятий концерна "Беллесбумпром" и создании новых современных производств, ориентированных на выпуск инновационной и импортозамещающей продукции. Базовыми стали девять заводов.

Активы базовых предприятий деревообработки, кроме ОАО "Ивацевичдрев", были переданы в оперативное управление Банку развития для регулирования финансовых вопросов. Впоследствии предприятия были объединены в холдинг организаций деревообрабатывающей промышленности. При этом они остались в составе концерна "Беллесбумпром". "В 2017-м предприятия удвоили экспорт на рынки европейских стран. По итогам восьми месяцев 2018 года экспорт возрос на 50%. Рентабельность по итогам работы за этот период составила 13,5%. Мы можем с уверенностью сказать, что основной период кризиса ими пройден", - сказала Ирина Конепо.

Одно из модернизированных предприятий - ОАО "Борисовдрев". "Мы впервые за последние шесть лет получили положительный финансовый результат от реализации продукции. В этом году в 1,6 раза увеличили объемы производства, нарастили объемы отгружаемой продукции на экспорт. Поставки идут в 19 стран мира", - отметил генеральный директор предприятия Геннадий Сысоев.-0-