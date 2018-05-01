Предприятия концерна "Белгоспищепром" c начала года экспортировали продукции на $130 млн

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Белгоспищепром" c начала текущего года экспортировали продукции более чем на $130 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель концерна Александр Забелло.

"С начала года по экспортным контрактам отгрузили продукции на более чем $130 млн. Отгрузки кондитерской продукции увеличены на 28%, алкогольной - на 36%. Осуществляем поставки в страны Северной и Южной Америки, в Африку, Австралию, Новую Зеландию, серьезно работаем с Юго-Восточной Азией. Начиная с 2012 года экспортный портфель концерна включает 50-60 стран ежегодно. Мы понимаем важность диверсификации рынков сбыта, выстраиваем долгосрочные партнерские отношения и ищем свободные ниши в дальних странах", - подчеркнул Александр Забелло.

Говоря про европейский рынок, руководитель концерна отметил высокий уровень его тарифной защиты. "На большинство продовольственных товаров установлены достаточно высокие ввозные таможенные пошлины, на сахар, например, 410 евро за тонну, на солод - 134 евро, на кондитерские изделия - от 130 до 400 евро. Кроме того, европейские рынки перенасыщены и высококонкурентны. Несмотря на все эти факторы, нам удалось в 2017 году нарастить экспорт в эти страны на 6,8%", - добавил он.

Александр Забелло также рассказал об особенностях выхода продукции на рынки азиатских стран. "Специфика заключается в значительном объеме предварительной работы по адаптации состава и внешнего вида изделий к требованиям местного законодательства. С учетом необходимости получения сертификатов "Кошер" для израильского и "Халяль" для арабского рынков, отправки образцов, проведения испытаний и других этапов период согласования до первой поставки товара зачастую растянут по времени", - пояснил глава концерна.

Налажены устойчивые партнерские связи "Белгоспищепрома" с США и Канадой. Прирост поставок в эти страны в 2017 году составил 15% и 85% соответственно.

Председатель концерна также проанонсировал участие предприятий в ярмарочно-выставочных мероприятиях за рубежом: "В мае будем участвовать в Международной продовольственной выставке в Шанхае, в ноябре в этом же городе 16 предприятий концерна примут участие в первой Китайской международной выставке импорта. Планируем представить свою продукцию в составе национальной экспозиции в Чикаго, которая пройдет в конце мая".

Концерн "Белгоспищепром" на протяжении 17 лет проводит единую экономическую, техническую и технологическую политику в пищевой промышленности. Он объединяет около 40 предприятий сахарной, кондитерской, масложировой, консервной, пищеконцентратной, алкогольной и табачной отраслей.-0-