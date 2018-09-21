Предприятия Минпрома в январе-августе увеличили экспорт на 19,7%

21 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Предприятия Министерства промышленности в январе-августе 2018 года увеличили экспорт продукции на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.
"За восемь месяцев мы получили от экспорта более $3 млрд, это 119,7% к уровню прошлого года", - сказал Геннадий Свидерский.
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