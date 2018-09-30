Предприятия Минпрома в январе-августе увеличили объемы производства на 14%

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Министерства промышленности в январе-августе увеличили объемы производства на 14%, сообщил министр промышленности Беларуси Павел Утюпин в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, информирует БЕЛТА.

"В этом году мы отмечаем профессиональный праздник с неплохими результатами. Растут объемы производства. Если в 2016 году мы приросли на 4,1%, в прошлом году - на 14,1%, то данные восьми месяцев 2018-го говорят о том, что мы сохраняем эту положительную динамику - прирост тоже на 14% к аналогичному периоду 2017-го. Второй показатель развития - экспорт. Наша отрасль экспортно ориентирована, 70% продукции мы должны продавать по всему миру. По экспорту у нас прирост примерно на 20%. При экспорте в $2,7 млрд по предприятиям Минпрома положительное сальдо составляет $1,2 млрд", - сказал Павел Утюпин.

Министр подчеркнул, что те задачи, которые в этом году перед отраслью ставит Президент и правительство, будут выполнены. Планируется уделять особое внимание проблемным вопросам. "Один из таких вопросов - развитие Оршанского региона. Большая работа была проведена на этих предприятиях, но самое главное - дальнейшая ее перспектива. Взять тот же Оршанский инструментальный завод. Задача по развитию компетенции в области инструмента достижима, на это выделяются финансовые ресурсы. На примере Оршанского региона мы отрабатываем те подходы, которые затем будем транслировать на такие же предприятия в малых и средних городах", - отметил он.

Павел Утюпин также рассказал, каким видит развитие белорусского машиностроения в будущем. "Это век так называемой дигитализации, информатизации. Это и программа "индустрия 4.0", умные машины, беспилотные машины, трактора, комбайны. Мы двигаемся в этом направлении. БелАЗ уже создал такую машину, соответственно, сейчас у него задача провести испытания. Такие же программы имеются на МТЗ, "Гомсельмаше", - констатировал он.-0-