23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители шведского бизнеса посетят Беларусь в апреле, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

Сегодня состоялась встреча председателя БелТПП Владимира Улаховича и специального представителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кента Харстеда, где стороны обсудили развитие делового сотрудничества в ОБСЕ, перспективы взаимодействия бизнес-кругов Беларуси и Швеции.

Кент Харстед посещает Беларусь 21-24 января. В программе визита значатся встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, председателем ЦИК Лидией Ермошиной, руководством белорусского парламента, посещение Белорусской торгово-промышленной палаты, Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".-0-