Преобразования в ЕАЭС рассматриваются только через призму цифровизации экономики - ЕЭК

6 сентября, Алматы /Светлана Савко - БЕЛТА/. Преобразования в ЕАЭС рассматриваются только через призму цифровизации экономики. Об этом сегодня на Конгрессе евразийских СМИ сообщил директор Департамента развития интеграции ЕЭК Сергей Шухно, передает корреспондент БЕЛТА.

Разработку программы цифровой трансформации ЕАЭС инициировала Беларусь в начале 2018 года. "Преобразования в ЕАЭС рассматриваются только через призму цифровизации экономики, - отметил Сергей Шухно. - За год были разработаны основные направления цифровой повестки". К этому времени при председателе ЕЭК создан офис, который управляет цифровыми проектами. Три инициативы утверждены, их реализация уже началась.

Директор департамента добавил, что с развитием евразийского проекта связана работа по адаптации к реалиям Договора о ЕАЭС. "По инициативе Беларуси создана и действует сводная рабочая группа", - сообщил он. Работа ведется с учетом предложений стран-участниц.

Представитель ЕЭК рассказал о повестке дня ЕАЭС на ближайшие годы. Предстоит запустить единые рынки электроэнергии, нефти, нефтепродуктов, обеспечить больше координации в ключевых сферах экономики, среди которых промышленность и АПК. До 2025 года по всем рынкам приняты дорожные карты, идет реализация этих программ. Важным вопросом остается снятие барьеров и ограничений во взаимной торговле и недопущение появления новых.

Новый импульс дискуссии о планах развития евразийской интеграции придало поручение глав государств о подготовке соответствующей декларации. Оно было дано 14 мая текущего года на саммите в Сочи. Работа над документом идет, он предметно обсуждается во время консультаций экспертов. Завершающая конференция состоится в ноябре в Москве, проинформировал Сергей Шухно. "Высказываются предложения об усилении контрольных функций органов ЕАЭС, создании действенных механизмов мониторинга соблюдения принятых решений" - сказал он. Обсуждается дальнейшее расширение полномочий комиссии и суда ЕАЭС. "Такие шаги назрели для эффективного выполнения договора", - подчеркнул директор департамента ЕЭК.

Конгресс евразийских СМИ проходит 5-8 сентября в пригороде Алматы. В нем принимают участие около 60 представителей ведущих СМИ государств - участников ЕАБР. Пленарное заседание посвящено координации макроэкономической политики, вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах, а также инвестиционному взаимодействию стран ЕАБР и роли институтов развития на евразийском пространстве. Запланированы панельные дискуссии, где будут обсуждаться развитие партнерства между ЕАЭС и другими интеграционными блоками, формирование евразийского информационного пространства, а также роль ЕАБР как финансового механизма евразийской интеграции.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами-участниками являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-