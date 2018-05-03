Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
3 мая 2018, Чт
+19°C
Ясно EUR 2.4265
USD 2.0233
RUB 3.1889
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: благоприятные внешние условия позволяют рассчитывать на дополнительные доходы в бюджет
Президент
Гран-при "Золотая Литера" удостоен проект БЕЛТА "Минск и минчане"
Общество
XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" открылась в Минске
Общество
Лукашенко о задаче роста доходов населения: мы не можем в черном теле держать народ
Президент
Квартира и автомобили для молодых мам! Кому достались суперпризы 66-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"?
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
ФОТО: Победителей конкурса "Золотая Литера" назвали в Минске
21:27 Заголовки новостей
Три человека пострадали в столкновении легковушек в Гродно
20:50 Происшествия
Флешмоб ко Дню Победы проведет МТЗ
20:42 Общество
Волейболистки "Минчанки" в следующем сезоне примут участие в российской суперлиге
20:14 Спорт
Бывший юрисконсульт приговорен к 7 годам лишения свободы за незаконную приватизацию квартир в Минске
19:49 Происшествия
Конкуренция в чемпионате Беларуси по плаванию растет - Шиманович
19:42 Спорт
Участников освобождения Беларуси чествовали в посольстве в Москве
19:38 Общество
Белорусские вузы в честь 73-й годовщины Победы организуют театрализованные представления
19:27 Общество
Белоруска Ирина Курочкина завоевала золотую медаль на ЧЕ по борьбе в России
19:26 Спорт
Презумпция добросовестности и простое администрирование - какая реформа ждет Налоговый кодекс
19:14 Экономика
Гран-при "Золотая Литера" удостоен проект БЕЛТА "Минск и минчане"
19:05 Общество
Посол Беларуси обсудил с Президентом Панамы назначение почетных консулов
19:05 Политика
Нападающий Сергей Костицын вернулся в ХК "Динамо-Минск"
18:56 Спорт
Лукашенко назначил Александра Назаренко и.о. начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира
18:53 Президент
Лучшим репортером конкурса "Золотая Литера" стала журналист БЕЛТА Светлана Савко
18:51 Общество
Организатором детского "Евровидения-2018" выступает исключительно Белтелерадиокомпания
18:50 Культура
Выставку MILEX-2019 предлагается провести в Минске 15-18 мая
18:42 Общество
ВИДЕО: Выставка "СМІ ў Беларусі" открылась в Минске
18:41 Заголовки новостей
ФОТО: Финалистки "Мисс Беларусь-2018" посетили Дворец Независимости
18:39 Заголовки новостей
ВИДЕО: Старинный рецепт приготовления ухи
18:25 Заголовки новостей
Все новости
Сюжеты
XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі"
День Победы День Победы
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Посевная кампания Посевная кампания
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Презумпция добросовестности и простое администрирование - какая реформа ждет Налоговый кодекс

Экономика 03.05.2018 | 19:14
Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси уже несколько месяцев идет работа по комплексной корректировке Налогового кодекса. В нем нужно учесть интересы как бизнеса , так и государства. При этом важно, чтобы налоговая система была понятной и предсказуемой. Межведомственная рабочая группа уже подготовила проект общей части Налогового кодекса. Как предлагается ее модернизировать, почему сегодня нужен новый подход к начислению пени и аресту счетов и кому разрешат платить налоги в валюте, в интервью БЕЛТА рассказала заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

- Элла Александровна, на каком этапе работы межведомственная группа? Можно ли уже говорить о том, какие изменения ждут Налоговый кодекс?

- На данном этапе рассмотрена общая часть Налогового кодекса, отработана каждая ее статья. По результатам этой работы подготовлен проект общей части Налогового кодекса в новой редакции.

Если говорить о том, что более благоприятно для развития бизнеса и какие положения изменены по сравнению с действующим законодательством, то нужно начинать с общих принципов и подходов в налогообложении. Они легли в основу подготовленного законопроекта. Наряду с принципами всеобщности, равенства и справедливости налогообложения это принцип презумпции добросовестности налогоплательщика. Он означает, что пока налоговый орган не докажет документально, что плательщик совершил налоговое правонарушение, плательщик будет считаться добросовестным. Это основополагающий принцип, который сегодня закреплен в декрете №7, направленном на развитие предпринимательской деятельности, раскрепощение деловой инициативы в нашей стране. Следующий шаг - это налоговые правоотношения, которые должны гарантировать добросовестным плательщикам добровольное исполнение своих налоговых обязательств в полном объеме без излишнего административного давления со стороны налоговых органов.

Еще один важный принцип налогообложения - это принцип стабильности налогового законодательства. Если установили правила игры, то в течение моратория на корректировку налогового законодательства их просто напросто нельзя менять. Плательщик должен планировать свои бизнес-процессы и выстраивать работу с учетом сформированного законодательства.

Не менее важен принцип гласности налогового законодательства. Как только принят новый закон о налогообложении, он должен быть опубликован. Плательщики должны иметь возможность ознакомиться с этим законодательством, при необходимости получить соответствующие разъяснения от уполномоченных органов, чтобы потом следовать ему на практике.

- В налоговом администрировании тоже будут новшества?

- Да, ряд новшеств появляется. Например, новая статья, предусматривающая возможность обращения физических лиц в налоговый орган не только по месту жительства, а в любой налоговый орган - так называемый экстерриториальный принцип обслуживания плательщиков. Пока он вводится только для физических лиц, поскольку иные плательщики - организации и индивидуальные предприниматели - активно используют электронное взаимодействие с налоговыми органами. Сегодня более 80% субъектов хозяйствования обращаются в налоговые органы в электронном виде. А у физических лиц еще не у всех имеется такая возможность либо сказывается ментальность белорусов - схожу, а там мне все разъяснят. Экстерриториальный принцип означает, что любое физическое лицо, для того чтобы подать налоговую декларацию по подоходному налогу, декларацию о доходах и имуществе, уведомление о начале деятельности по заявительному принципу либо обратиться за выполнением любой административной процедуры, например, получить справку о расчетах с бюджетом, сможет обратиться в любой налоговый орган, а не только налоговый орган по месту жительства. Пока на данном этапе такой возможности нет.

Еще один новый подход: в Налоговом кодексе прописаны положения, которые обеспечивают индексацию платежей в бюджет, если они уплачены не своевременно. Это пени. По действующему законодательству пеня начисляется с момента неисполнения налогового обязательства и до тех пор, пока деньги не поступили в бюджет. Бизнес инициировал предложения по совершенствованию начисления пеней. МНС проанализировало практику начисления, взыскания и согласилось с предложением, что излишнее административное бремя с плательщиков нужно убрать. Например, налоговый орган не проверял бизнес 5 или 10 лет, затем приходит на проверку и видит, что 10 лет назад не были уплачены налоги - и за этот весь период начисляется пеня. Зачастую суммы пеней намного больше, чем непосредственно налог, который нужно заплатить. Иногда такие ситуации могут привести к банкротству предприятия. Либо плательщики обращаются в межведомственную комиссию за освобождением от уплаты пеней, в результате суммы все равно не поступают в бюджет. Поэтому в проекте общей части Налогового кодекса предусмотрели, что размер пени не должен превышать сумму доначисленного налога (сбора).

Еще один острый вопрос, который поднимается бизнесом, - это приостановление операций, когда арестовываются счета плательщика при неисполнении налоговых обязательств. Например, не исполнены налоговые обязательства на незначительную сумму, а приостанавливаются все расходные операции. Чтобы эти негативные моменты исключить, выработан совершенно новый подход, в первую очередь к добросовестным плательщикам, которые допускают такие нарушения редко, в исключительных случаях. Суть предложения в том, что по результатам проверки операции по счетам приостанавливаться не будут, если плательщик предоставит документ, гарантирующий исполнение обязательств. Это может быть договор, заключенный между налоговым органом и плательщиком о залоге имущества, либо договор плательщика с третьим лицом, который поручается за него уплатить налог, либо банковская гарантия. На период их действия у плательщика как раз есть возможность обжаловать решение по акту проверки и доначисленные суммы либо поднакопить деньги, найти ресурсы, чтобы рассчитаться. На наш взгляд, такой механизм будет более справедливым. Еще идет процесс обсуждения, может, какие-то нюансы будут уточнены.

Описанный выше механизм касается блокировки счетов по результатам проверки. Если мы ведем речь о текущей задолженности, например, субъект 22 числа не заплатил налоги, то в сегодняшних реалиях мы должны ему приостановить операции уже с 23 числа. Обсуждая эти вопросы с бизнесом, тоже видим, что не всегда этот механизм хорошо срабатывает. Поэтому по текущей задолженности предлагается такое новшество: если накануне нарушения плательщик в течение 6 месяцев своевременно исполнял свои налоговые обязательства, то такое приостановление операций будет происходить не ранее чем через 10 дней после наступления срока уплаты. За эти 10 дней он может рассчитаться с бюджетом и не нужно будет приостанавливать его деятельность. Если же последние полгода он платил налоги не 22 числа, а погашал задолженность до первого числа месяца, следующего за отчетным, то тогда срок приостановления операций будет не ранее чем через 5 дней после наступления срока уплаты.

- Почему понадобилась такая градация - 5 и 10 дней?

- Это совершенно новый механизм, выстроенный с учетом определения рисков для плательщиков. Для добросовестных плательщиков предусматривается механизм лояльный, ему дается более длительный срок, чтобы он мог рассчитаться с бюджетом без приостановки операций. Но если мы видим, что плательщик недобросовестный, у него постоянно есть несвоевременное исполнение налоговых обязательств, тогда мы говорим о высоких рисках. Логично, что и подход будет предусмотрен иной.

Еще одно важное новшество обновленной общей части Налогового кодекса - усовершенствован порядок обжалования решений налоговых органов или действий (бездействия) их должностных лиц. Сегодня, если плательщик не согласен, у него есть возможность обжаловать решение по акту проверки в вышестоящий налоговый орган. Он должен пройти цепочку - от районной до городской или областной инспекции, а только потом прийти с жалобой в министерство. В новых условиях мы говорим о том, что плательщик будет сам выбирать, в какой орган ему обратиться. Если он считает, что специалисты министерства лучше разберутся, значит, он пойдет в министерство. Законопроект предусматривает подход, согласно которому у плательщика появляется право обратиться непосредственно в Министерство по налогам и сборам.

Еще один момент, на котором хотелось заострить внимание, - это плательщики, которые находятся за пределами Беларуси, но должны уплатить налог в нашей стране. Например, иностранцы, владеющие недвижимостью на территории Беларуси. Или у нас есть такая категория плательщиков, как иностранные юридические лица, которые оказывают электронные услуги физическим лицам. С 1 января 2018 года они являются плательщиками НДС в Беларуси, оказывая услуги из-за рубежа. Для такой категории лиц мы предусматриваем возможность платить налоги в валюте, несмотря на то, что у нас идут процессы дедолларизации. Поскольку такие плательщики находятся за пределами Беларуси, конечно, они должны иметь любую возможность рассчитаться с нашим бюджетом.

- Обсуждались ли уже возможные изменения ставок налогов, в том числе НДС?

- По налогу на добавленную стоимость у нас остаются вопросы, которые мы досогласовываем. Когда мы пройдем эту стадию, то будем информировать о подготовленных предложениях. Это касается не только НДС, но и налога на прибыль, упрощенной системы налогообложения, которая очень интересует бизнес, и он инициируют ряд новшеств.

- Налоговые льготы тоже могут быть пересмотрены?

- Да, будут обсуждаться вопросы совершенствования механизма предоставления налоговых льгот и пересмотр самих налоговых льгот - от чего мы на данном этапе можем отказаться.

- Актуален ли вопрос большей налоговой автономии для регионов?

- Если вы имеете в виду коэффициенты к ставкам по имущественным налогам (налог на землю, на недвижимость), которые местные органы власти имеют право повышать, понижать (коэффициенты 2,5), то идет активный процесс обсуждения. Бизнес, конечно, просит снизить размер этих коэффициентов либо их отменить. Но когда мы начали прорабатывать эти вопросы с местными органами власти, облисполкомами, конечно же, те, наоборот, не готовы отказываться от своего права, потому что это источники для пополнения бюджета. Обсуждение не закончено, ищем компромиссы. Возможно снизить коэффициенты, но за счет дополнительных поступлений, например, по акцизам. То есть нужно найти компенсацию, которая покрывала бы эти источники местных бюджетов.

- Рабочей группе сделать нужно многое и в сжатые сроки - проект обновленного Налогового кодекса должен быть готов к сентябрю. По оценке МНС, работа сейчас в графике?

- Эта работа не односторонняя, в межведомственной группе около 60 человек. Сложность в том, что мы ограничены по времени. Не бывает таких вопросов, которые поднял и сразу решил. Вопросы налоговой политики очень непростые, но мы поэтапно продвигаемся в нашей работе.

БЕЛТА.-0-

﻿
Теги
Министерство по налогам и сборам, налоги, пенсии
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4265 BYN 2.42 BYN 2.428 BYN
USD
2.0233 BYN 2.02 BYN 2.0235 BYN
RUB
3.1889 BYN 3.181 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Беларуси нужны предприятия, работающие без постоянной подпитки из госбюджета - Лукашенко
Все видео

Фотоновости

Победителей конкурса "Золотая Литера" назвали в Минске
Все фото

Инфографика

XXII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" XXII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет в Минске с 3 по 5 мая.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Беларуси нужны предприятия, работающие без постоянной подпитки из госбюджета - Лукашенко
Лукашенко назначил Александра Назаренко и.о. начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира
Лукашенко направил приветствие участникам и гостям выставки "СМI ў Беларусі"
Политика
Петер Деттмар и Владимир Макей. Фото МИД РБ Беларусь и Германия удовлетворены сохранением позитивной динамики в развитии отношений
Посол Беларуси обсудил с Президентом Панамы назначение почетных консулов
Беларусь и Кыргызстан договорились углублять взаимодействие на международной арене
Происшествия
Фото ОГАИ Первомайского района Минска Пьяный водитель легковушки в Минске врезался в авто и троллейбус
Три человека пострадали в столкновении легковушек в Гродно
Бывший юрисконсульт приговорен к 7 годам лишения свободы за незаконную приватизацию квартир в Минске
Общество
Владимир Жевняк, Александр Карлюкевич, Ирина Соколова, Ильгар Гусейнов и Сергей Рахманов XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" открылась в Минске
Флешмоб ко Дню Победы проведет МТЗ
ФОТОРЕПОРТАЖ: Пресс-тур представителей китайских СМИ в Беларуси
Регионы
Фото из архива Аграрии Могилевской области на этой неделе завершат сев ранних зерновых и зернобобовых культур
Минские контролеры общественного транспорта получили форму летнего образца
Реабилитационно-оздоровительный городок для пожилых людей и инвалидов создан в Брестском районе
Спорт
Модель проведения Европейских игр в Минске должна стать образцовой - ЕОК
Волейболистки "Минчанки" в следующем сезоне примут участие в российской суперлиге
Конкуренция в чемпионате Беларуси по плаванию растет - Шиманович
Технологии
Фото AFP Китай разрабатывает многоразовую космическую ракету
Нацбанк запустил новую версию сайта
Парк высоких технологий проводит конкурс проектов об IT-стране
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
Организатором детского "Евровидения-2018" выступает исключительно Белтелерадиокомпания
Классическая музыка будет звучать воскресными вечерами в Минске у театра оперы и балета
В мире
Фото из социальных сетей Взрыв в Лондоне: 30 человек пострадали
Число жертв стрельбы в банке Еревана увеличилось до двух человек
Пашинян вновь выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении
Калейдоскоп
Световое шоу с участием 1374 дронов попало в Книгу рекордов Гиннесса
Экологи собираются высечь портрет Трампа на арктической льдине
Bon Jovi и Queen оказались последними в рейтинге лучших рок-музыкантов мира
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Федор Медведь: «Война людей очень сплотила»
Мир музыки и вокала
Картофельный салат от Хемингуэя
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Для достижения Целей устойчивого развития нужно думать глобально, действуя локально
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия