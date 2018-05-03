Презумпция добросовестности и простое администрирование - какая реформа ждет Налоговый кодекс

В Беларуси уже несколько месяцев идет работа по комплексной корректировке Налогового кодекса. В нем нужно учесть интересы как бизнеса , так и государства. При этом важно, чтобы налоговая система была понятной и предсказуемой. Межведомственная рабочая группа уже подготовила проект общей части Налогового кодекса. Как предлагается ее модернизировать, почему сегодня нужен новый подход к начислению пени и аресту счетов и кому разрешат платить налоги в валюте, в интервью БЕЛТА рассказала заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

- Элла Александровна, на каком этапе работы межведомственная группа? Можно ли уже говорить о том, какие изменения ждут Налоговый кодекс?

- На данном этапе рассмотрена общая часть Налогового кодекса, отработана каждая ее статья. По результатам этой работы подготовлен проект общей части Налогового кодекса в новой редакции.

Если говорить о том, что более благоприятно для развития бизнеса и какие положения изменены по сравнению с действующим законодательством, то нужно начинать с общих принципов и подходов в налогообложении. Они легли в основу подготовленного законопроекта. Наряду с принципами всеобщности, равенства и справедливости налогообложения это принцип презумпции добросовестности налогоплательщика. Он означает, что пока налоговый орган не докажет документально, что плательщик совершил налоговое правонарушение, плательщик будет считаться добросовестным. Это основополагающий принцип, который сегодня закреплен в декрете №7, направленном на развитие предпринимательской деятельности, раскрепощение деловой инициативы в нашей стране. Следующий шаг - это налоговые правоотношения, которые должны гарантировать добросовестным плательщикам добровольное исполнение своих налоговых обязательств в полном объеме без излишнего административного давления со стороны налоговых органов.

Еще один важный принцип налогообложения - это принцип стабильности налогового законодательства. Если установили правила игры, то в течение моратория на корректировку налогового законодательства их просто напросто нельзя менять. Плательщик должен планировать свои бизнес-процессы и выстраивать работу с учетом сформированного законодательства.

Не менее важен принцип гласности налогового законодательства. Как только принят новый закон о налогообложении, он должен быть опубликован. Плательщики должны иметь возможность ознакомиться с этим законодательством, при необходимости получить соответствующие разъяснения от уполномоченных органов, чтобы потом следовать ему на практике.

- В налоговом администрировании тоже будут новшества?

- Да, ряд новшеств появляется. Например, новая статья, предусматривающая возможность обращения физических лиц в налоговый орган не только по месту жительства, а в любой налоговый орган - так называемый экстерриториальный принцип обслуживания плательщиков. Пока он вводится только для физических лиц, поскольку иные плательщики - организации и индивидуальные предприниматели - активно используют электронное взаимодействие с налоговыми органами. Сегодня более 80% субъектов хозяйствования обращаются в налоговые органы в электронном виде. А у физических лиц еще не у всех имеется такая возможность либо сказывается ментальность белорусов - схожу, а там мне все разъяснят. Экстерриториальный принцип означает, что любое физическое лицо, для того чтобы подать налоговую декларацию по подоходному налогу, декларацию о доходах и имуществе, уведомление о начале деятельности по заявительному принципу либо обратиться за выполнением любой административной процедуры, например, получить справку о расчетах с бюджетом, сможет обратиться в любой налоговый орган, а не только налоговый орган по месту жительства. Пока на данном этапе такой возможности нет.

Еще один новый подход: в Налоговом кодексе прописаны положения, которые обеспечивают индексацию платежей в бюджет, если они уплачены не своевременно. Это пени. По действующему законодательству пеня начисляется с момента неисполнения налогового обязательства и до тех пор, пока деньги не поступили в бюджет. Бизнес инициировал предложения по совершенствованию начисления пеней. МНС проанализировало практику начисления, взыскания и согласилось с предложением, что излишнее административное бремя с плательщиков нужно убрать. Например, налоговый орган не проверял бизнес 5 или 10 лет, затем приходит на проверку и видит, что 10 лет назад не были уплачены налоги - и за этот весь период начисляется пеня. Зачастую суммы пеней намного больше, чем непосредственно налог, который нужно заплатить. Иногда такие ситуации могут привести к банкротству предприятия. Либо плательщики обращаются в межведомственную комиссию за освобождением от уплаты пеней, в результате суммы все равно не поступают в бюджет. Поэтому в проекте общей части Налогового кодекса предусмотрели, что размер пени не должен превышать сумму доначисленного налога (сбора).

Еще один острый вопрос, который поднимается бизнесом, - это приостановление операций, когда арестовываются счета плательщика при неисполнении налоговых обязательств. Например, не исполнены налоговые обязательства на незначительную сумму, а приостанавливаются все расходные операции. Чтобы эти негативные моменты исключить, выработан совершенно новый подход, в первую очередь к добросовестным плательщикам, которые допускают такие нарушения редко, в исключительных случаях. Суть предложения в том, что по результатам проверки операции по счетам приостанавливаться не будут, если плательщик предоставит документ, гарантирующий исполнение обязательств. Это может быть договор, заключенный между налоговым органом и плательщиком о залоге имущества, либо договор плательщика с третьим лицом, который поручается за него уплатить налог, либо банковская гарантия. На период их действия у плательщика как раз есть возможность обжаловать решение по акту проверки и доначисленные суммы либо поднакопить деньги, найти ресурсы, чтобы рассчитаться. На наш взгляд, такой механизм будет более справедливым. Еще идет процесс обсуждения, может, какие-то нюансы будут уточнены.

Описанный выше механизм касается блокировки счетов по результатам проверки. Если мы ведем речь о текущей задолженности, например, субъект 22 числа не заплатил налоги, то в сегодняшних реалиях мы должны ему приостановить операции уже с 23 числа. Обсуждая эти вопросы с бизнесом, тоже видим, что не всегда этот механизм хорошо срабатывает. Поэтому по текущей задолженности предлагается такое новшество: если накануне нарушения плательщик в течение 6 месяцев своевременно исполнял свои налоговые обязательства, то такое приостановление операций будет происходить не ранее чем через 10 дней после наступления срока уплаты. За эти 10 дней он может рассчитаться с бюджетом и не нужно будет приостанавливать его деятельность. Если же последние полгода он платил налоги не 22 числа, а погашал задолженность до первого числа месяца, следующего за отчетным, то тогда срок приостановления операций будет не ранее чем через 5 дней после наступления срока уплаты.

- Почему понадобилась такая градация - 5 и 10 дней?

- Это совершенно новый механизм, выстроенный с учетом определения рисков для плательщиков. Для добросовестных плательщиков предусматривается механизм лояльный, ему дается более длительный срок, чтобы он мог рассчитаться с бюджетом без приостановки операций. Но если мы видим, что плательщик недобросовестный, у него постоянно есть несвоевременное исполнение налоговых обязательств, тогда мы говорим о высоких рисках. Логично, что и подход будет предусмотрен иной.

Еще одно важное новшество обновленной общей части Налогового кодекса - усовершенствован порядок обжалования решений налоговых органов или действий (бездействия) их должностных лиц. Сегодня, если плательщик не согласен, у него есть возможность обжаловать решение по акту проверки в вышестоящий налоговый орган. Он должен пройти цепочку - от районной до городской или областной инспекции, а только потом прийти с жалобой в министерство. В новых условиях мы говорим о том, что плательщик будет сам выбирать, в какой орган ему обратиться. Если он считает, что специалисты министерства лучше разберутся, значит, он пойдет в министерство. Законопроект предусматривает подход, согласно которому у плательщика появляется право обратиться непосредственно в Министерство по налогам и сборам.

Еще один момент, на котором хотелось заострить внимание, - это плательщики, которые находятся за пределами Беларуси, но должны уплатить налог в нашей стране. Например, иностранцы, владеющие недвижимостью на территории Беларуси. Или у нас есть такая категория плательщиков, как иностранные юридические лица, которые оказывают электронные услуги физическим лицам. С 1 января 2018 года они являются плательщиками НДС в Беларуси, оказывая услуги из-за рубежа. Для такой категории лиц мы предусматриваем возможность платить налоги в валюте, несмотря на то, что у нас идут процессы дедолларизации. Поскольку такие плательщики находятся за пределами Беларуси, конечно, они должны иметь любую возможность рассчитаться с нашим бюджетом.

- Обсуждались ли уже возможные изменения ставок налогов, в том числе НДС?

- По налогу на добавленную стоимость у нас остаются вопросы, которые мы досогласовываем. Когда мы пройдем эту стадию, то будем информировать о подготовленных предложениях. Это касается не только НДС, но и налога на прибыль, упрощенной системы налогообложения, которая очень интересует бизнес, и он инициируют ряд новшеств.

- Налоговые льготы тоже могут быть пересмотрены?

- Да, будут обсуждаться вопросы совершенствования механизма предоставления налоговых льгот и пересмотр самих налоговых льгот - от чего мы на данном этапе можем отказаться.

- Актуален ли вопрос большей налоговой автономии для регионов?

- Если вы имеете в виду коэффициенты к ставкам по имущественным налогам (налог на землю, на недвижимость), которые местные органы власти имеют право повышать, понижать (коэффициенты 2,5), то идет активный процесс обсуждения. Бизнес, конечно, просит снизить размер этих коэффициентов либо их отменить. Но когда мы начали прорабатывать эти вопросы с местными органами власти, облисполкомами, конечно же, те, наоборот, не готовы отказываться от своего права, потому что это источники для пополнения бюджета. Обсуждение не закончено, ищем компромиссы. Возможно снизить коэффициенты, но за счет дополнительных поступлений, например, по акцизам. То есть нужно найти компенсацию, которая покрывала бы эти источники местных бюджетов.

- Рабочей группе сделать нужно многое и в сжатые сроки - проект обновленного Налогового кодекса должен быть готов к сентябрю. По оценке МНС, работа сейчас в графике?

- Эта работа не односторонняя, в межведомственной группе около 60 человек. Сложность в том, что мы ограничены по времени. Не бывает таких вопросов, которые поднял и сразу решил. Вопросы налоговой политики очень непростые, но мы поэтапно продвигаемся в нашей работе.

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