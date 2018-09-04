При тепловой модернизации жилья гражданам будут предоставляться льготы и рассрочки - Кухарев

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При тепловой модернизации жилья гражданам будут предоставляться льготы и рассрочки. Об этом сообщил журналистам на выставке "Будпрагрэс-2018", отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Он отметил, что в текущем году ожидается принятие указа о тепловой модернизации жилья с участием средств граждан. "На прошлой неделе совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства занимались этим вопросом. Схема, в принципе, разработана. Человек тоже должен будет участвовать в повышении энергоэффективности дома. Сегодня квартиры для многих жильцов являются основным капиталом. Мы рассматриваем систему льгот и рассрочек, чтобы это была не единовременная выплата", - отметил Владимир Кухарев.

Вице-премьер 4 сентября принял участие в открытии международной строительной выставки "Будпрагрэс-2018", которая продлится по 7 сентября. В минском Футбольном манеже свои новинки демонстрируют около 160 строительных компаний из Беларуси, России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Китая, Бельгии и других стран. Коллективные экспозиции сформировали производители из Китая, Польши, Тверской и Новгородской областей России. Стенды разделены по тематике: строительные и отделочные материалы; фасад, кровля, изоляция; отопление, водоснабжение, сантехника, вентиляция; окна, двери, ворота, лестницы, роллеты; дизайн интерьера и предметы декора; строительные смеси и лакокрасочная продукция; плитка и гибкий мрамор; деревянные дома, дачи, сауны и бани; растения, предметы озеленения и благоустройства.-0-