Приход каршеринга Anytime в Минск подтверждает интерес итальянских инвесторов к Беларуси - Шестаков

7 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Приход каршеринга Anytime в Минск подтверждает интерес итальянских инвесторов к Беларуси. Такую точку зрения выразил заместитель министра иностранных дел Беларуси, сопредседатель белорусско-итальянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Евгений Шестаков, выступая сегодня на церемонии открытия в Минске ведущего каршерингового сервиса Восточной Европы, передает корреспондент БЕЛТА.
Замминистра подчеркнул важность того, что экономические инвестиционные контакты активно развиваются. "Приятно, что те инвесторы, которые пришли в Беларусь 9-10 лет назад, когда я работал послом Беларуси в Италии, продолжают и расширяют свою деятельность в нашей стране", - сказал он. В числе таких итальянских компаний Евгений Шестаков назвал Mikro Kapital Group, которая и является организатором сервиса Anytime. Ее возглавляет известный итальянский финансист и почетный консул Беларуси в Неаполе Винченцо Трани. В Беларуси данную компанию представляет иностранное общество с ограниченной ответственностью "Микро Лизинг", которое образовано в 2009 году, его офисы действуют в семи белорусских городах. Общая сумма итальянских инвестиций за этот период составила $87 млн.
Винченцо Трани рассказал о том, что каршеринг пользуется большой популярностью в мире - это вид краткосрочной аренды автомобиля с минутной или почасовой оплатой, обычно используемый для коротких внутригородских поездок.
В настоящее время клиентам в Минске доступны 55 автомобилей, 5 из которых - Geely. Первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности руководителя завода "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский подчеркнул важность того, что автомобили белорусского производства будут использоваться в каршеринге. До конца первого квартала следующего года в парке службы будет 80 автомобилей Geely. Всего же в течение двух лет число машин всех марок в каршеринге в Минске достигнет 500.
Как подчеркнул на мероприятии председатель Мингорисполкома, председатель правления фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Андрей Шорец, приход новой транспортной услуги имеет большое значение с учетом предстоящих II Европейских игр.
Итальянский инвестор обещает вложить до $20 млн в течение пяти лет на развитие каршеринга в Беларуси.-0-
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