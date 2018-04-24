Применение инновационных технологий позволяет предприятиям быть более конкурентоспособными - депутат

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Применение инновационных технологий позволяет предприятиям быть более конкурентоспособными. Такое мнение журналистам высказал председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Владислав Щепов, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Владислав Щепов отметил, что Парк высоких технологий был построен на примере Силиконовой долины в США. Сегодня здесь создана определенная экосистема, которая привлекает западные корпорации. "Но ПВТ - это еще не вся Беларусь и не вся экономика. По примеру Парка высоких технологий, Китайско-белорусского индустриального парка должны быть построены все отрасли, многие предприятия должны эти инновационные технологии применять. В том числе в сфере управления, взаимодействия с западными партнерами", - считает депутат.

Выходя на новый рынок, предприятие должно быть готово, в том числе юридически. Специалистам необходимо иметь соответствующие знания и компетенции, чтобы побеждать в конкурентной борьбе.

Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко в свою очередь заметил, что область делает ставку на развитие малого бизнеса. Это динамично развивающийся сегмент, который обеспечивает немалую долю налоговых поступлений.-0-