Приватизация ОАО "Красносельскстройматериалы" может начаться в 2018 году - ЕБРР

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приватизация ОАО "Красносельскстройматериалы" может начаться в 2018 году, сообщил журналистам глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект по приватизации предприятия "Красносельскстройматериалы" находится в высокой степени готовности. Сейчас мы ждем, когда правительство захочет идти на приватизацию, и готовы его поддержать. Нам бы хотелось, чтобы сделка была заключена в этом году. Это будет хороший сигнал для международных инвесторов", - подчеркнул Александр Пивоварский.

Глава представительства пояснил, что на этом предприятии нет необходимости в какой-то серьезной предприватизационной подготовке. "Правительству просто надо принять решение. И если на предприятие придет инвестор, мы готовы его поддержать финансированием", - заявил он.

Александр Пивоварский уточнил, что ЕБРР уже работал с несколькими крупными международными цементными компаниями. "Если на предприятие придет одна из этих компаний, мы готовы помочь. Так как эти компании нас знают, мы надеемся, что нас пригласят участвовать в проекте", - сказал он.

Глава представительства ЕБРР напомнил, что в части предприватизационной подготовки банк работал с пятью белорусскими госпредприятиями: ОАО "Криница", ОАО "Мостовдрев", ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" (БПХО), ОАО "Красносельскстройматериалы" и ОАО "Могилевлифтмаш". "Завод в Могилеве довольно успешный и хорошо работает, сейчас наша предприватизационная помощь не актуальна. По "Мостовдреву" - Банк развития активно пытается его трансформировать. Мы следим, как будет идти процесс, если будет нужна наша помощь, со временем подключимся. Сейчас мы сосредоточились на трех компаниях: "Красносельскстройматериалы", "Блакiт" (БХПО. - Прим. БЕЛТА) и "Криница". Нам этого достаточно, это очень много работы", - резюмировал Александр Пивоварский.

Говоря о работе с "Криницей", он сообщил, что в скором времени должен быть подписан меморандум о взаимопонимании, который станет своего рода отправной точкой предприватизационной поддержки этой компании. "Что-то похожее у нас было по Белинвестбанку и Банку Москва-Минск. Мы надеемся, что в первом квартале этого года подпишем этот документ", - сказал глава представительства ЕБРР. Пока по проекту с "Криницей" обсуждается только техническая помощь, объемы финансирования не оговаривались.

Александр Пивоварский также рассказал, что на БХПО банк начал работу с реализации небольшого проекта по энергетическому ("зеленому") аудиту.

Европейский банк реконструкции и развития - крупнейший институциональный инвестор в экономику Беларуси. Суммарный объем операций за весь период сотрудничества приближается к 2 млрд евро.-0-