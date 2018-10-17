Проблемы строительной отрасли требуют кардинальных решений - Кухарев

17 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Проблемы строительной отрасли требуют кардинальных решений. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на семинаре-коллегии Министерства архитектуры и строительства и Министерства образования по вопросу кадрового обеспечения строительного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы, с которыми сегодня сталкиваются руководители предприятий строительной отрасли, требуют кардинальных решительных мер. Если их не принимать сейчас, то в ближайшем будущем мы столкнемся с серьезными проблемами", - подчеркнул Владимир Кухарев.

Вице-премьер обозначил несколько ключевых направлений. В частности, необходимо проводить раннюю и на глубоком уровне профориентационную работу среди школьников. Применять для этого в том числе современные технологии. Особое внимание следует уделить учебным программам учреждений образования, где готовят будущих специалистов. Они требует серьезного пересмотра, насыщения актуальной информацией, подготовленной при поддержке производственников, чтобы на выпуске молодой специалист выходил действительно готовым к работе без дополнительного обучения уже на базе предприятия. "Мы не можем тратить огромные бюджетные деньги и учить тому, что в жизни не пригодится. Этому вопросу должно быть уделено самое серьезное внимание", - подчеркнул Владимир Кухарев.

Определенные шаги должны сделать и руководители предприятий. По его словам, специалистов надо брать еще на этапе учебы, со второго курса, забирать к себе на практику, знакомить с работой, смотреть, что студент знает. И в случае необходимости вместе с руководством учебного заведения корректировать программу обучения.

Еще один ключевой момент связан с механизмом начисления зарплаты и нормирования. "Если мы не повысим зарплату, то отрасль функционировать не сможет. Кроме того, надо коренным образом изменить подходы к начислению зарплаты, нормативы выработки. Мы должны сделать нормальную понятную систему начисления зарплаты, апробировать ее и работать", - отметил заместитель премьер-министра.

Вице-премьер также подчеркнул, что принятые на коллегии решения по всем обозначенным вопросам необходимо воплотить в кратчайшие сроки.

В Витебске сегодня состоялся совместный выездной семинар-коллегия Министерства архитектуры и строительства и Министерства образования по вопросу кадрового обеспечения строительного комплекса. В работе семинара-коллегии принимают участие заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, министр образования Игорь Карпенко, министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, руководители профильных предприятий и учебных заведений.-0-