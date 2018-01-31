Продажи имущества через БУТБ в 2017 году выросли почти на 50%

31 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Государственное и частное имущество более чем на Br1,7 млн реализовано в 2017 году на электронной торговой площадке (ЭТП) "БУТБ-Имущество" ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", что на 47% выше показателя 2016 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в БУТБ.

В результате конкуренции между участниками электронных торгов начальная стоимость выставленных на продажу лотов выросла на Br485 тыс. Как отметил начальник управления государственных закупок и реализации имущества БУТБ Кирилл Пилькевич, в прошлом году проделана значительная работа по привлечению на торги как организаторов, так и участников. Благодаря этому количество лотов в объявленных торгах увеличилось на 33%, в том числе по категории движимого имущества рост составил 1,7 раза. "Для организаторов электронные торги - это возможность привлечь максимально широкий круг потенциальных покупателей и реализовать предмет торгов по наибольшей стоимости. Немаловажна и прозрачность самого процесса продажи имущества", - считает он.

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам Марина Шумская подчеркнула открытость, присущую электронным торгам, что позволяет избежать возможных претензий со стороны участников, при этом потенциальным покупателям нет необходимости ехать издалека, чтобы принять участие в торгах, - все происходит удаленно, в режиме онлайн. В итоге ощутимо расширяется география участников. В пример она привела ОАО "Стройтрест №25", чье административное здание в Барановичах было реализовано на ЭТП "БУТБ-Имущество" по цене на 55% выше стартовой.

Круг объектов имущества, реализуемых на ЭТП, не ограничивается зданиями и сооружениями. В 2017 году на площадке начали проводиться торги по продаже земельных участков и прав их аренды. По результатам проведенных 11 электронных торгов реализовано 23 земельных участка в Минском районе на общую сумму Br227 тыс. В качестве организаторов выступали Михановичский и Крупицкий сельисполкомы и ГП "Гомельгеодезцентр".

Как рассказала председатель Михановичского сельского исполнительного комитета Светлана Довальцова, более высокую эффективность электронных торгов по сравнению с аукционами наглядно демонстрируют цифры. "Для примера, в прошлом году мы провели 15 традиционных голосовых аукционов и продали земельных участков на Br40 тыс., а на площадке "БУТБ-Имущество" всего 7 процедур электронных торгов обеспечили нам доход в Br186 тыс. Как видите, разница очевидна. Поэтому не сомневаюсь, что будущее именно за электронными торгами, особенно с учетом принятого в конце прошлого года декрета №8 "О развитии цифровой экономики", - подчеркнула она.-0-