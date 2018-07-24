Продление срока безвизового пребывания в Беларуси позволит нарастить экспорт медуслуг - Минздрав

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения ожидает увеличения экспорта медуслуг в связи с продлением срока безвизового пребывания в Беларуси. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Минздрава Дмитрий Калистратов.

По его словам, объем экспорта медуслуг значительно увеличился уже после введения пятидневного безвизового режима, в некоторых регионах прирост составил до 40%. "В связи с продлением срока безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси до 30 дней мы также ожидаем увеличения притока потенциальных пациентов, которые будут пользоваться услугами белорусских учреждений здравоохранения. Соответственно увеличится и объем экспорта", - сказал Дмитрий Калистратов.

У иностранных граждан востребованы услуги в стоматологии, онкологии, офтальмологии, неврологии, кардиологии, травматологии и других областях. По итогам 2017 года субъекты хозяйствования независимо от формы собственности оказали медпомощь иностранцам из 130 стран мира. Как рассказала начальник отдела экспорта медуслуг Белорусской медицинской академии последипломного образования, руководитель проекта "Клиники Беларуси" Ольга Харькова, в основном в Беларусь едут граждане из приграничных стран - России, Украины. Отечественные медуслуги востребованы также у жителей Польши, Литвы, Латвии, Казахстана, стран Ближнего Востока.

Расширить географию потребителей белорусских медуслуг планируется за счет китайских граждан. В ноябре пройдет первая Китайская международная выставка импорта, на которой в том числе будет презентован сектор науки и услуг. "Мы будем представлять китайцам возможности белорусского медицинского туризма, совмещения отдыха и лечения в нашей стране. Главным козырем будет безвизовое пребывание", - отметила Ольга Харькова.

Информационный портал медицинских услуг "Клиники Беларуси" ежемесячно посещают 10-11 тыс. человек, примерно половина из них иностранцы. Сайт работает в русской и английской версиях. Готовятся китайская (которую планируется запустить к октябрю) и польская версии.

Как сообщалось, срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через государственную границу в Национальном аэропорту Минск. Для безвизового въезда в Беларусь иностранцам необходимо при себе иметь действительный паспорт или заменяющий его документ, предназначенный для выезда за границу, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам (1 БВ - Br24,5), либо 50 базовым величинам, если пребывание составит полные 30 дней), действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро. Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Индии, Ливана, Намибии и Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в паспорте действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение 30 дней с даты въезда. В отношении граждан Китая этот порядок безвизового въезда в Беларусь будет применяться до 10 августа 2018 года - до вступления в силу двустороннего соглашения о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.-0-