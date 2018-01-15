Проект указа о проведении тепловой модернизации жилья разработан в Беларуси

15 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Разработанный проект указа о проведении тепловой модернизации жилья находится на стадии согласования. Об этом сообщил сегодня главный инженер ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Игорь Гончарик в пресс-центре БЕЛТА.
"Пока постановление №324 запрещает выполнение тепловой реабилитации при капитальном ремонте. Но подготовлен проект указа, который предусматривает тепловую модернизацию жилых домов с участием средств граждан. Пока этот проект находится на согласовании, в нем определен механизм финансирования этих работ. Предусмотрены разные источники, в том числе кредиты, ЕБРР выделяет финансирование в размере 20 млн евро. Жители будут обязаны участвовать", - сказал Игорь Гончарик.
Он также подчеркнул, что доля возмещения жильцами стоимости тепловой модернизации будет зависеть от предполагаемого экономического эффекта. "Чем выше будет показатель экономии, тем меньше средств будет затрачивать население. Просто от проведения тепловой реабилитации большого эффекта не получишь, но если будут заменены окна, на отопительные приборы установлена система автоматического регулирования, по ним будут производиться расчеты. При максимальном комплексе предполагается установить возмещение 20% населением и 80% бюджетом", - пояснил главный инженер.-0-
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