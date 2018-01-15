Проект указа о проведении тепловой модернизации жилья разработан в Беларуси

15 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Разработанный проект указа о проведении тепловой модернизации жилья находится на стадии согласования. Об этом сообщил сегодня главный инженер ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Игорь Гончарик в пресс-центре БЕЛТА.

"Пока постановление №324 запрещает выполнение тепловой реабилитации при капитальном ремонте. Но подготовлен проект указа, который предусматривает тепловую модернизацию жилых домов с участием средств граждан. Пока этот проект находится на согласовании, в нем определен механизм финансирования этих работ. Предусмотрены разные источники, в том числе кредиты, ЕБРР выделяет финансирование в размере 20 млн евро. Жители будут обязаны участвовать", - сказал Игорь Гончарик.

Он также подчеркнул, что доля возмещения жильцами стоимости тепловой модернизации будет зависеть от предполагаемого экономического эффекта. "Чем выше будет показатель экономии, тем меньше средств будет затрачивать население. Просто от проведения тепловой реабилитации большого эффекта не получишь, но если будут заменены окна, на отопительные приборы установлена система автоматического регулирования, по ним будут производиться расчеты. При максимальном комплексе предполагается установить возмещение 20% населением и 80% бюджетом", - пояснил главный инженер.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

В Минске в 2018 году планируется капитально отремонтировать 875 тыс. кв.м жилья "В Минске на 2018-й запланирован ремонт 875 тыс. кв.м жилья - это около 170 жилых домов, или 2,5% от обслуживаемой площади. На это предусмотрено Br108,5 млн, в том числе Br62 млн бюджетных средств и Br46,5 млн - отчисления населения", - сказал Игорь Гончарик.

Организации ЖКХ Минска в 2018 году снизят затраты на оказание услуг на Br9 млн "Показатель по снижению затрат устанавливается госпрограммой "Комфортное жилье и благоприятная среда", - сказала Юлия Сагайдак. - Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг в 2017 году составило свыше Br17 млн, на 2018 год запланировано снижение в размере около Br9 млн".