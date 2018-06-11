Проект указа о статусе торгово-логистического кластера под Оршей в высокой степени готовности - Мясникович

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа о статусе торгово-логистического и научно-промышленного кластера в Оршанском районе в высокой степени готовности, сообщил журналистам председатель Совета Республики Михаил Мясникович после встречи с парламентской делегацией Индии во главе со спикером Лок Сабхи (нижняя палата) парламента Индии Сумитрой Махаджан, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время в высокой степени готовности проект указа о создании особых условий для функционирования этого торгово-логистического и научно-промышленного кластера", - сказал председатель Совета Республики.

По его мнению, этот проект в поселке Болбасово может быть уникальным. "Мы полагаем, что нашим странам можно было бы создать мощный торгово-логистический и промышленный кластер с участием белорусской компании "Бремино групп". Есть соответствующий интерес. Уже приезжала большая группа бизнесменов из Индии, чтобы посмотреть, какие проекты там можно реализовать", - отметил Михаил Мясникович.

На встрече с парламентской делегацией Индии председатель Совета Республики обратил внимание, что для функционирования кластера будет создан "достаточно льготный налоговый режим, будут предоставляться государственные преференции". Он заверил, что индийским компаниям, которые придут со своим или совместным капиталом, будет очень комфортно работать не только в Беларуси, но в целом на территории Евразийского экономического союза.

Михаил Мясникович напомнил, что Индия выделила Беларуси $100 млн кредита. Эти средства, по мнению белорусской стороны, могут целиком быть направлены на поддержку проектов в Оршанском районе.

Сумитра Махаджан (в центре)

В целом контакты между Беларусью и Индией развиваются достаточно динамично, добавил председатель Совета Республики. Если за прошлый год экспорт увеличился примерно на 13%, то уже в первом квартале этого года - на треть. В основном прирост осуществляется за счет новых направлений. Активно развивается инвестиционное сотрудничество, что стало возможным благодаря контактам на высшем уровне, парламентскому взаимодействию. Индийские инвесторы приходят в Беларусь и работают над реализацией совместных проектов, в частности в фармацевтической сфере. На встрече также обсуждалось возможное создание полноформатного индийско-белорусского фильма с использованием возможностей "Беларусьфильма". Налажены контакты и в образовательной сфере: около 50 индийских преподавателей уже прошли обучение в Беларуси.

"Полагаю, что парламентскому сотрудничеству могут активно способствовать межпарламентские группы дружбы. Хотелось бы, чтобы и в парламенте Индии была такая группа дружбы. У нас она интегрированная: входят и сенат, и непосредственно Палата представителей. Госпожа Бодак (председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Алла Бодак. - Прим. БЕЛТА) руководит этой группой. Хотелось бы, чтобы у нее был партнер с индийской стороны", - заметил Михаил Мясникович. Он подчеркнул, что Беларусь очень дорожит отношениями с Индией. Это яркий пример сотрудничества, когда размеры и масштабы государств, экономики не являются препятствием, чтобы выстраивать взаимоуважительное сотрудничество по всем направлениям.

Сумитра Махаджан в свою очередь выразила уверенность, что дальнейшее сотрудничество между странами будет таким же успешным. Есть все предпосылки, чтобы наладить плодотворное взаимодействие не только в фармацевтической сфере, но и других областях.-0-

Фото Андрея Покумейко