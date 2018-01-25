25 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Проект указа в развитие Таможенного кодекса ЕАЭС планируется подписать в ближайшее время, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Рассчитываем, что проект указа будет подписан в ближайшее время", - отметил Юрий Сенько.

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