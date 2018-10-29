Программа правительства предусматривает рост экономики Беларуси в 2019-2020 годах выше среднемирового

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика Беларуси в 2019-2020 годах должна расти быстрее мировой, прирост ВВП должен составлять не менее 4% ежегодно. Это предусмотрено программой деятельности правительства на 2018-2020 годы, сообщил журналистам министр экономики Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главная цель программы правительства - обеспечение темпов роста экономики выше среднемировых", - отметил Дмитрий Крутой.

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