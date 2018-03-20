Производство автомобильных сидений и радиаторов планируется начать в Беларуси в II квартале

20 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Производство автомобильных сидений и радиаторов планируется начать в Беларуси во втором квартале 2018 года. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы планируем, что в этом месяце зарегистрируем два предприятия - по производству сидений и по производству автомобильных радиаторов. Во втором квартале мы должны начать производство этих изделий", - отметил Геннадий Свидерский.
По его словам, сейчас при выпуске легковых автомобилей на заводе "БЕЛДЖИ" используются произведенные в Беларуси аккумуляторы, шины, запущено производство коробок передач. "Есть договор, по которому будем производить мосты с участием компании БелАЗ. Подготовка к производству ведется", - сказал первый замминистра.-0-
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