Производство контейнеров для сбора венозной крови наладят в Беларуси в 2020 году

10 мая, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. ОАО "Медпласт" планирует в 2020 году наладить выпуск одноразовых контейнеров для сбора образцов венозной крови (вакутайнеров), сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Владимир Резников.

Предусмотрен поэтапный выход на производство вакутайнеров. Это изделие состоит из трех компонентов: двухсторонней иглы, держателя для нее и вакуумной пробирки. "Держатели планируем начать выпускать в конце 2018 года, в 2020-м - пробирки из комплектующих, которые будем закупать. Таким образом, планируется наладить выпуск вакутайнеров в 2020 году. В 2021 году с приобретением необходимого оборудования начнем отливать пробирки на предприятии. В этом же году производство изделий выйдет на проектную мощность - 76 млн штук в год", - сказал Владимир Резников.

Конструкция контейнера исключает возможность разбрызгивания биологического материала и контакта персонала с образцами, обеспечивая безопасность процедуры взятия биологического материала, снижение риска внутрибольничного инфицирования, а также безопасный процесс транспортировки и центрифугирования образцов.

Директор предприятия подчеркнул, что в настоящее время в Беларуси отсутствует производство данной продукции, потребность в ней медучреждений удовлетворяется за счет импортных поставок. В ходе недавнего заседания научно-технического совета Государственного комитета по имуществу было отмечено, что она является инновационной и импортозамещающей, а сам проект соответствует приоритетным направлениям научных исследований Беларуси на 2016-2020 годы. Он будет представлен в ГКНТ для проведения государственной экспертизы и выделения средств Белорусского инновационного фонда. Общая стоимость проекта Br9,5 млн, из которых Br3,8 млн - средства фонда.

В качестве базового технологического оборудования было принято оборудование нескольких ведущих европейских производителей из Австрии, Германии и Италии. Их продукция отличается надежностью, качеством и экономией энергозатрат. Окончательное решение по выбору поставщика будет принято по результатам проектирования и проведения торгов по закупке оборудования.

Владимир Резников отметил, что на предприятии осуществляется жесткий контроль качества выпускаемой продукции. "Проверяем по нескольким показателям, в том числе на токсичность, стерильность. Срок годности продукции составляет пять лет, на протяжении этого времени мы храним образцы каждой партии", - сказал он.

ОАО "Медпласт" входит в состав холдинга "Белресурсы" Госкомимущества и является одним из ведущих и старейших предприятий в Беларуси по изготовлению пластмассовых изделий, пленки, пленочных изделий, металлоконструкций.-0-