Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-феврале увеличилось на 2%

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе-феврале 2018 года производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило Br1612,3 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в сопоставимых ценах на 2%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br1547,3 млн, что в сопоставимых ценах на 2,4% больше, чем в январе-феврале 2017-го.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 297,9 тыс. т, что на 0,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года, молока произведено 1127,8 тыс. т (на 3,8% больше), яиц - 523,3 млн штук (на 1,2% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 282,2 тыс. т и по сравнению с январем-февралем 2017 года увеличилось на 1,3%, молока произведено 1098,5 тыс. т, что на 4,1% больше, яиц - 468,6 млн штук (на 0,6% больше).

На 1 марта 2018 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года больше на 1,1%, в том числе коров - 1,4 млн голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,7 млн голов, или 97% к уровню соответствующей даты предыдущего года.-0-