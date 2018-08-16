Промпроизводство в Беларуси в январе-июле увеличилось на 7,5%

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-июле текущего года объем промышленного производства в текущих ценах составил Br61,8 млрд, или в сопоставимых ценах 107,5% к уровню января-июля 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.
Промышленное производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 3,1%, в обрабатывающей промышленности - на 8,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 6,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,5%.
Индекс промышленного производства за июль 2018 года к июлю 2017-го составил 105,7%.
Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промпроизводства за январь-июль 2018 года превысил уровень января-июля 2017 года. Наибольший рост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 18,1%), изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14,5%), транспортных средств и оборудования (на 12,5%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 11,7%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 8,4%).-0-
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