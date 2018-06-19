Путин видит хорошие возможности для укрепления сотрудничества с Беларусью в энергетике

19 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин видит хорошие возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества с Беларусью в сфере энергетики. Об этом он заявил сегодня во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Российский лидер остановился на перспективных для Беларуси и России проектах. В частности, он обратил внимание на то, что российские компании сооружают в Беларуси завод по производству технического углерода, используемого в автомобильной и химической промышленности. "Возводим фабрику строительных материалов, предприятия по переработке зерновых. И это проекты на сумму около $480 млн", - сказал он.

По мнению Владимира Путина, большие перспективы имеются именно в сфере энергетики. Он обратил внимание на то, что в конце следующего года состоится запуск первого энергоблока Белорусской атомной электростанции, а в 2020-м - второго энергоблока. "Объем российских капиталовложений в строительство станции составил $10 млрд", - подчеркнул российский лидер.

Он также сказал, что Беларусь и Россия реализуют совместные проекты по модернизации газотранспортной системы. Россия до 2020 года инвестирует около $2,5 млрд в обновление белорусского участка газопровода "Ямал - Европа".

Президент России также выразил мнение, что обеим сторонам необходимо приложить больше усилий для того, чтобы увеличить выпуск наукоемкой продукции. "Важно стимулировать российский и белорусский бизнес для более энергичного внедрения инноваций в реальный сектор экономики, поощрять ученых и специалистов к внедрению новых технологий", - заявил он. Владимир Путин отметил, что именно для этого учреждается новая премия в области науки и техники.

Он также подчеркнул важность межрегионального белорусско-российского взаимодействия и предстоящего осенью V Форума регионов Беларуси и России. Президент ожидает, что по итогам этой важной межрегиональной встречи будут запущены новые инициативы. Владимир Путин сказал, что традиционно главы государств Беларуси и России посещают данное мероприятие и планируют это сделать в нынешнем году.-0-