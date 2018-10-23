Рабочие группы по вопросам финоздоровления сельхозпредприятий планируют создать в облисполкомах

23 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Рабочие группы по вопросам реализации указа №399 "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций" планируют создать в облисполкомах. Об этом сообщила журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алла Ломакина.

Рабочие группы создадут для того, чтобы процесс реализации указа не стопорился, они будут призваны помочь решать возникшие проблемы на местах, разъяснять волнующие вопросы. "Направление работы новое и сложное, указ активно обсуждается. На первый взгляд, есть сложности, сомнения, как воплотить его в жизнь, чтобы получить положительный результат", - пояснила Алла Ломакина.

Она отметила, что рабочие группы в облисполкомах помогут оперативно взаимодействовать с республиканской рабочей группой, тем не менее это не значит, что если из районов обратятся напрямую в министерства, то им не дадут ответа. В республиканской рабочей группе могут быть задействованы представители любых ведомств. "На сегодняшний день это представители министерств экономики, финансов и Госкомитета по имуществу. Указ будет реализован на системной основе, он бессрочный, и на какое-то время группы на уровне облисполкомов будут полезны", - добавила замминистра.

Сегодня в Витебском облисполкоме прошел семинар "О предлагаемых инструментах и механизмах финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций в рамках указа №399 "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций". Документ предусматривает основные инструменты и механизмы оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций. Планируется, что до 6 апреля 2019 года будут сформированы перечни организаций страны, подлежащих финоздоровлению.-0-