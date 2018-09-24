Работа организаций Минэнерго по снижению затрат требует совершенствования - Анфимов

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проводимая организациями Министерства энергетики работа по снижению затрат требует совершенствования. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов сегодня на заседании коллегии КГК, на котором рассмотрены результаты проверки обоснованности затрат, включаемых в себестоимость производства тепловой и электрической энергии организациями Минэнерго, передает корреспондент БЕЛТА.

Проверка проводилась по поручению главы государства. "С 2011 года в белорусскую энергетику инвестировано, без учета затрат на сооружение БелАЭС, около $5 млрд. Это позволило несколько снизить удельный расход топлива на производство электроэнергии, уменьшить технологические потери в электросетях, а также сократить потребление энергетиками природного газа, являющегося основным топливом для производства электро- и теплоэнергии. Однако достигнутые положительные результаты не дают основания энергетикам останавливаться на достигнутом. Проверка Комитета госконтроля показала, что работа по снижению затрат в Минэнерго требует совершенствования", - сказал Леонид Анфимов.

При проверке выявлены незадействованые резервы, многие из которых известны руководителям отрасли, однако меры по их реализации по непонятным причинам или не принимаются, или непозволительно затягиваются на длительный период. "Это в первую очередь касается снижения потерь в сетях. Прямой экономический эффект очевиден, однако проводимую на местах работу по замене изношенных труб на эффективные ПИ-трубы можно назвать вялотекущей. Вместе с тем, по оценкам специалистов, такая модернизация теплосетей в целом по системе могла бы обеспечить ежегодный экономический эффект более $40 млн. А это реальная возможность для снижения как себестоимости производимых энергоресурсов, так и тарифов для потребителей", - отметил председатель КГК.

Леонид Анфимов добавил, что затянувшуюся модернизацию тепловых сетей энергетики объясняют дефицитом средств. При этом значительный объем финансирования направляется на цели, не связанные с повышением надежности и экономичности энергосистемы. Например, в строительство семиэтажного офисного здания площадью 7 тыс. кв.м в центре Минска для размещения аппарата ГПО "Белэнерго" уже вложено около $2,9 млн в эквиваленте. В целом стоимость проекта обойдется в $9 млн. Средства тратятся на приобретение дорогостоящих легковых автомобилей, в том числе посредством зачетных схем с должниками за потребленные энергоресурсы. "Очевидно, что все эти средства будут включены в стоимость энергооборудования, выполняемых работ и услуг, а в конечном итоге лягут на тарифы. По этим и другим направлениям проверяющими выявлены резервы на общую сумму около $120 млн", - подчеркнул он.

Кроме того, допускается расточительное расходование средств при закупках материалов и комплектующих. Так, в марте этого года организацией "Белэнергоснабкомплект" по заказу "Гомельэнерго" проведен конкурс на закупку 90 т реагента для подготовки воды на Мозырской ТЭЦ. Предпочтение было отдано литовской компании, несмотря на то, что отечественный производитель предлагал такую продукцию в 2,5 раза дешевле. В итоге за товар переплачено более 42 тыс. евро. "Профильным министерством, а также руководителями на местах пока не налажена надлежащая работа по поиску резервов удешевления себестоимости энергоресурсов. Системного и комплексного рассмотрения в правительстве ситуации в энергетике в последние годы также не было. Считаю, что уже сегодня, не откладывая на потом, необходимо приступить к решению имеющихся проблем и наведению соответствующего порядка в отрасли", - добавил Леонид Анфимов.

Один из примеров - "Гродноэнерго", где в 2017 году показатель по энергосбережению существенно перевыполнен. При этом не все запланированные мероприятия реализованы, а недополученная по ним экономия топливно-энергетических ресурсов составила $100 тыс.

Во время коллегии также обращено внимание на совершенствование работы по оптимизации численности в организациях энергосистемы, на факты привлечения частных компаний к ремонту систем теплоснабжения при наличии собственной специализированной службы, на развитие энергоисточников на возобновляемых видах энергии без должного учета экономических интересов энергосистемы, на содержание в системе убыточных социальных объектов.

Комитетом госконтроля предложены конкретные меры по повышению эффективности функционирования энергетической отрасли, о результатах проверки доложено главе государства. "Все должны понимать, что сегодняшний разговор - это прелюдия к большой практической работе по аналогии с той, что мы проводили в системе ЖКХ по поиску и привлечению внутренних резервов отрасли, направленных на кардинальное снижение затрат", - резюмировал председатель КГК.-0-