20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые в Беларуси посеяны более чем на 40% площадей. Такие данные приводятся в оперативной информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 20 апреля сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) проведен на площади 443,2 тыс. га, или 43,5% плана. Работы идут во всех областях. В Брестской области сев проведен на 83,9% запланированных площадей, в Гродненской области - на 58,3%, в Гомельской - на 47,7%, Минской - на 46,8%, Могилевской - 21,8%, Витебской - 14,7%.

Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в текущем году планируется посеять на площади 1,019 млн га.-0-