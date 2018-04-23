23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые в Беларуси посеяны более чем на 60% площадей. Такие данные приводятся в оперативной информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 23 апреля сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) проведен на площади 616,4 тыс. га, или 60,5% плана. В Брестской области сев проведен на 94,3% запланированных площадей, в Гродненской области - на 74,3%, в Гомельской - на 65,5%, Минской - на 67%, Могилевской - 45%, Витебской - 28,2%.

Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в текущем году планируется посеять на площади 1,019 млн га.-0-